NBA Top 10 du jour : Michael Jordan Poole is born, merci pour tout et on se retrouve la saison prochaine

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire de la Grande Ligue, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? Le NBA Top 10, c’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Ça s’est passé un 2 mars

1951 : Boston accueille le premier All-Star Game de l’histoire.

1962 : Wilt Chamberlain plante 100 points dans un match, vous en avez peut-être entendu parler.

1993 : les Nuggets retirent le n°7 d’Alex English, qui n’était pas anglais d’ailleurs.

Ils sont nés un 2 mars

1986 : Jason Smith

1987 : Jonas Jerebko

1993 : Nicolas Brussino

