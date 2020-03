La course au tanking et à la Draft 2020 : c’est parti pour le grand défi Pistons, la première victoire sera une défaite

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery de la Draft, avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec une Lottery qui aura lieu le 19 mai et des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible, il faut bien qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Bonne opération du jour – Pistons : après une belle série de sept défaites de suite les Pistons s’étaient gourés en battant les Suns, mais ils ont donc repassé la seconde en perdant la nuit dernière à Sacramento. Les douze meilleurs joueurs ou presque sont sur le flanc de manière involontaire ou non, Thon Maker s’apprête à disputer à Christian Wood le statut de leader de l’équipe, bref c’est une fin de saison incroyable à laquelle on pourrait assister à Motor City. Allez les gars, faîtes-nous rêver, on veut des blases improbables et des paniers contre votre camp.

Mauvaise opération du jour – Wizards : pas facile facile de perdre face aux Warriors, et Washington a échoué cette nuit à sa tâche. Les Sorciers restent dans une situation compliquée, un peu trop nuls pour espérer emmerder les Nets à la huitième place de l’Est mais un peu trop bons pour contester l’hégémonie des nullos stationnés derrière eux au classement. Messieurs il va falloir faire un choix et on vous donne un conseil : il est plus facile de perdre tous ses matchs que de les gagner.

Les équipes sur le champ de bataille ce soir :

Cavs (vs Jazz)

Knicks (vs Rockets)

Hawks (vs Grizzlies)

Bulls (vs Mavs)

Spurs (vs Pacers)

Rappel concernant la Lottery :