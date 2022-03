Tanking et course à la Draft 2022 : les Pistons n’ont tenu que trois quart-temps face aux Cavs, quel dommage, vraiment

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit les Pistons ont offert le menu parfait avec un combo bon match / défaite à montrer dans toutes les écoles de tanking.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Wolves – Bucks : 138-119

Hornets – Mavericks : 129-108

Wizards – Lakers : 127-119

Cavaliers – Pistons : 113-109

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Pistons : après la victoire de l’avant-veille face au Magic grâce à un historique Saddiq Bey, les Pistons devaient remettre la marche arrière sur le Scenic 1,9 L année 2000 180 000 kilomètres état fatigué prix à débattre, oui je me vends ma caisse et alors tu vas faire quoi. Magnifique performance cette nuit, avec un match maitrisé pendant trois quart-temps, notamment grâce à un Jerami Grant qui a rappelé pourquoi il avait pris 80 patates il y a deux ans et qui plantera au final 40 pions pépère. Fort logiquement les Cavs accélèreront la machine en fin de match car les mecs ont un autre genre d’objectif, et au bout du compte c’est donc une défaite qui permet à la franchise du Michigan de garder le Thunder à distance respectable du si important podium du tankathon. GG les p’tits potes, on n’aurait pas fait mieux.

Mauvaise opération du jour – Wizards : ce devait être la soirée de LeBron James et ce fut, un peu celle de LeBron James, surtout celle de Kristaps Porzingis, Kentavious Caldwell-Pope, Deni Avdija, Daniel Gafford et Tomas Satoransky. Six défaites de rang avant ce match et Washington semblait avoir trouvé son rythme de croisière, Kyle Kuzma avait même été laissé au repos pour ne pas faire d’ombre au King, mais Porzingis a activé le mode Porzingod et le squad de Wes Unseld Jr. a donc validé une belle victoire bien inutile qui les faite descendre de deux rangs dans la course au first pick. On a presque envie de dire bien fait mais on a peur de se faire haïr par les fans des Wizards, même si on nous souffle dans l’oreillette qu’il n’y aucun fan des Wizards dans le bendo.

Le programme de la nuit prochaine

20h30 : Pacers – Blazers

– 20h30 : Rockets – Grizzlies

– Grizzlies 23h : Hawks – Pelicans

23h : Magic – Thunder

– 23h : Kings – Suns

– Suns 0h30 : Knicks – Jazz

– Jazz 1h : Nuggets – Celtics

1h30 : Sixers – Raptors

1h30 : Warriors – Spurs

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

