Saddiq Bey magique face au Magic : 51 points, 17/27 au tir, 10 paniers à 3-points, on vous avait pourtant dit de vous lever cette nuit

Un seul match au programme cette nuit, un match entre deux équipes en reconstruction et qui ne joueront pas les Playoffs, deux équipes qui plus est privées, chacune, de leur joueur le plus impactant récemment. Oui mais.

Les stats de la huitième merveille du monde c’est juste ici

Oui mais la NBA est la Ligue la plus incroyable au monde, même si les fléchettes ne sont pas loin, et cette nuit c’est évidemment un match… original auquel on a eu droit. Pas de Cade Cunningham ni d’Hamidou Diallo côté Pistons, pas de Wendell Carter Jr. ni de Jalen Suggs pour le Magic, mais quelques pépites tout de même à surveiller, et de toute manière pas besoin de réveil puisque notre corps a ses habitudes et n’avait évidemment pas envie de dormir à minuit. On va se le regarder ce match hein, pour voir évoluer les cracks Saddiq Bey, Marvin Bagley III, Franz Wagner, Mo Bamba ou Cole Anthony, mais aussi pour lécher l’écran devant les hooks de Robin Lopez et les drives épaules en avant de Cory Joseph. Première mauvaise nouvelle ? Killian Hayes démarre le match dans le cinq du fait de l’absence du first pick 2021, distille les passes habilement au premier quart mais subit un choc à la tête après 10 minutes de jeu et… ne reviendra plus, tant pis pour le record de Scott Skiles. Le début de match est quant à lui à l’avantage du Magic, qui mène rapidement 9-0 grâce à Franz Wagner et Mo Bamba, para Wagner la Bamba, drôle de crossover entre deux styles de musique assez opposés. Réaction immédiate de Saddiq Bey, ah bah tiens il commence celui-là, l’occasion parfaite pour switcher sur un deuxième paragraphe qui, teaser, ne parlera absolument que du sniper fou des Pistons.

Car, au final, que retenir de ce match, à part le fait que nous sommes en train de contredire la dernière phrase du paragraphe précédent ? Le gros match de Franz Wagner côté Magic, et un Cole Anthony qui a sauvé les meubles en toute fin de match mais qui a envoyé une tonne de rondelles de saucisson pendant 33 minutes, avec un pansement en première mi-temps et sans en deuxième. Une soirée sympa aussi pour Moritz, le frère de, et pour le duo Terrence Ross / Markelle Fultz, saignant en attaque malgré les six pertes de balle de MF. Côté Motown ? Marvin Bagley III confirme qu’il se sent bien dans le Michigan et forme avec Isaiah Stewart un duo assez complémentaire, Kelly Olynyk n’a pas son pareil pour enchainer toucher de soie et dribble sur le pied et Saben Lee s’est pris pour Ja Morant mais il n’est pas Ja Morant. Tous ces soldats s’inclinant évidemment devant la grandeur de Saddiq Bey, auteur cette nuit de son plus gros match en carrière, le soir où il n’y a qu’un match et où on est donc obligé de le regarder, dans le jargon on appelle ça un coup de maître.

51 points à 17/27 au tir dont 10/14 du parking et 7/10 aux lancers, 9 rebonds, 4 passes, 3 steals et un flubber coincé dans les cheveux. Indécente soirée pour le n°19 de la Draft 2021, qui nous avait habitué à claquer de grands coups de chaud mais qui n’avait évidemment jamais atteint cette marque Pastaga, au cœur d’un mois de mars où l’on verra bientôt Olivier Sarr péter lui aussi la barre des 50 tellement la température est élevée en NBA depuis trois semaines. Un premier quart-temps mirifique terminé avec 21 points, ça promet, la barre des 30 atteinte à la mi-temps, pourquoi pas, 36 seulement après 36 minutes, ça c’est drôle, 41 pour le numéro 41, encore plus drôle, et en toute fin de match le sophomore ira donc toper le record de franchise de Josh Smith Joe Dumars avec un dixième tir du parking avant d’aller finir sur la ligne histoire d’entrer encore un peu plus dans l’histoire d’une franchise qui n’en manque pourtant pas.

Saddiq Bey ce soir : – 51 Points (17/27 aux tirs)

– 10 3P (record de franchise égalé)

– 5ème plus grosse performance de l’histoire des Pistons (à égalité avec Rip Hamilton et George Yardley) Saddiq Bey a été sélectionné à la 19eme position de la draft 2020. pic.twitter.com/MxTMqGvyhV — Pistons France (@DetPistonsFR) March 18, 2022

On a failli oublier de dire que les Pistons avaient donc gagné ce match mais avouez bien que ce n’est pas le plus important. Ce qui l’est c’est que les vrais avaient mis le réveil, ou qu’ils avaient lutté pour patienter, et qu’ils ont, qu’on a, vécu cette nuit l’une des perfs les plus folles de la saison. NBA, where amazing happens, même lors d’un Magic – Pistons.