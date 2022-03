8 perfs à 50 points ou plus depuis début mars : les scoreurs sont en feu, bienvenue dans la March Madness version NBA

En plantant 60 points la nuit dernière sur le parquet d’Orlando, Kyrie Irving a égalé le record individuel de la saison, établi par un certain Karl-Anthony Towns… la veille. Deux perfs à 60 pions en deux jours, autant dire que c’est la folie en ce moment et ça dure depuis le début du mois de mars.

On parle beaucoup de March Madness avec le début du fameux tournoi NCAA, mais les joueurs NBA ne veulent pas se laisser voler la vedette alors ils enchaînent les perfs de monstre pour créer leur propre March Madness. Les principaux acteurs de ce mouvement ? Kyrie Irving, Kevin Durant, LeBron James, Jayson Tatum, Karl-Anthony Towns et Trae Young. Six phénomènes qui ont tous atteint au moins une fois la barre des 50 pions au cours des deux dernières semaines.

1er mars : Trae Young avec 56 points contre Portland

Trae Young avec 56 points contre Portland 5 mars : LeBron James avec 56 points contre Golden State

LeBron James avec 56 points contre Golden State 6 mars : Jayson Tatum avec 54 points contre Brooklyn

Jayson Tatum avec 54 points contre Brooklyn 8 mars : Kyrie Irving avec 50 points contre Charlotte

Kyrie Irving avec 50 points contre Charlotte 11 mars : LeBron James avec 50 points contre Washington

LeBron James avec 50 points contre Washington 13 mars : Kevin Durant avec 53 points contre New York

Kevin Durant avec 53 points contre New York 14 mars : Karl-Anthony Towns avec 60 points contre San Antonio

Karl-Anthony Towns avec 60 points contre San Antonio 15 mars : Kyrie Irving avec 60 points contre Orlando

Bonjour les Monstars !

Si l’on en croit les stats de la NBA, on avait eu droit à sept matchs à 50 points il y a trois ans pile-poil, en mars 2019. C’était l’année où James Harden était complètement en feu, totalisant trois perfs à minimum 50 durant ce mois-ci pendant que Devin Booker (deux perfs à 50), Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo apportaient également leur pierre à l’édifice. Mais cette barre des sept matchs vient donc d’être franchie. En fait, c’est la première fois que la Ligue totalise plus de sept performances à 50 unités sur un seul et même mois depuis… décembre 1962. Oui, il faut remonter soixante ans en arrière pour assister à une telle accumulation d’explosions offensives, à une époque où Elgin Baylor (34 points par match cette saison-là) et surtout Wilt Chamberlain (44 points par match) affolaient les compteurs. Ce dernier avait lâché pas moins de six perfs (!) à minimum 50 pions en décembre 1962, tandis que Baylor en avait ajouté trois (à la suite d’ailleurs entre le 12 et le 15 décembre 1962, oklm).

There have been SEVEN 50+ point games in March… and we're less than halfway through 🤯 Last month with 7: March 2019

Last month with more than 7: Dec. 1962 pic.twitter.com/mnh5GUyPlm — NBA (@NBA) March 16, 2022

Le plus incroyable dans tout ça, c’est qu’on écrit ce papier le 16 mars et qu’il reste donc encore une bonne quinzaine de jours pour augmenter le total. Et vu la tendance actuelle, on serait limite surpris si on devait s’arrêter à huit. Entre Ja Morant qui a planté 52 points juste avant le début du mois (le 28 février), Trae Young qui est chaud comme la braise (47 et 46 points sur ses deux derniers matchs), LeBron qui veut aller chercher le titre de meilleur scoreur face à Giannis et Joel Embiid, et Stephen Curry qui reste sur une perf à 47 pions lors du retour de Draymond Green, le potentiel est là. Dommage que Kyrie soit limité aux matchs à l’extérieur vu le niveau de folie qu’il possède actuellement mais on peut compter sur Kevin Durant pour réaliser quelques dingueries de plus, tandis que Jayson Tatum, Luka Doncic ou encore Nikola Jokic devraient continuer à nous régaler dans les deux semaines à venir. Si les mauvaises langues diront que ça ne défend pas très fort en ce moment en NBA, ce qui peut s’entendre quand on voit que de plus en plus de matchs se terminent sur des scores de All-Star Game par rapport au début de saison, le niveau de talent/skills présent dans la Ligue actuellement est juste insane. Quand vous ajoutez à ce niveau de talent l’urgence qui accompagne la dernière ligne droite de la saison régulière, et un style de jeu global en NBA qui est aujourd’hui très porté sur l’attaque, vous obtenez les cartons qu’on a actuellement chaque soir ou presque.

Les scoreurs NBA sont tout simplement en feu. De Kyrie à KD en passant par LeBron, Trae Young et JT, on assiste quasiment toutes les nuits à des dingueries. Alors on peut déjà le dire, ce mois de mars 2022 restera dans les mémoires, et c’est probablement pas fini. Rendez-vous dans deux semaines pour faire un nouveau bilan, serviette froide sur la nuque.