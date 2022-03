Malik Fitts décroche un contrat de deux ans aux Celtics : zoom sur la belle histoire d’un joueur rentré par la petite porte en NBA

Hier soir, les Boston Celtics ont officialisé la signature de Malik Fitts pour deux années. Le poste 3/4 shooteur est présent dans l’équipe depuis fin février via des contrats de dix jours et s’est déjà fait remarquer pour son énergie depuis le banc. Zoom sur sa story.

Ça, on ne l’avait pas vu venir. Alors que les Celtics détruisent la Ligue depuis le début de l’année 2022, on s’attendait à ce qu’ils fassent quelques mouvements pour diversifier leur banc en amont des Playoffs. Quelques signatures plus tard, il y en a un qui a tapé dans l’œil de Brad Stevens. Arrivé à Boston fin février via un contrat de dix jours, Malik Fitts a plutôt plu aux Verts, qui se sont empressés de lui proposer un rab de dix jours. Même contrat, même résultat : Malik fit bien avec les C’s. Et hier soir, Adrian Wojnarowski d’ESPN a confirmé que Boston a conclu un deal avec le poste 3/4, le liant au Massachusetts jusqu’à la fin de la saison 2022-23. À noter que la saison prochaine est partiellement garantie et Malik devra donc refaire ses preuves lors du training camp de septembre.

After consecutive 10-day contracts, the Boston Celtics are signing forward Malik Fitts through the 2022-2023 season, agents Nick Blatchford and Derek Jackson of UNLTD Sports Group tell ESPN. Fitts’ deal for next season will be partially guaranteed. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 15, 2022

Mais alors, le garçon a dû sortir d’énormes perfs pour passer d’un 10-day contract à un deal de deux ans, non ? Eh bah même pas, puisque sur la vingtaine de jours passés sous la tunique verte, Malik Fitts n’a joué que 4 minutes et 35 secondes en deux matchs… C’est vraiment une signature WTF qui mérite une explication concernant ce gars-là.

‘Lik est californien d’origine, mais il a décidé d’étudier à la Brewster Academy du New Hampshire, une des plus grandes écoles préparatoires des Etats-Unis, afin d’intégrer les gros programmes de basketball universitaire. Il parviendra à intégrer l’université de South Florida pour la saison 2016-17, cependant il ne s’y sent pas à sa place et choisit de rentrer en Californie, à l’Université de Saint Mary’s. Chez les Gaels, Malik retrouve le sourire et devient le leader de son équipe. Lors de sa dernière saison, en 2019-20, le forward tourne à 16,5 points, 7,1 rebonds, 1,4 interception à 47,2% au tir et 40,8 % à 3-points. Il est même nommé dans la All-WCC First Team, et fait donc partie des cinq meilleurs joueurs de sa conférence cette année-là. Malheureusement pour lui, le 3&D ne sera pas drafté en 2020 et comprend qu’il va devoir bosser dur pour intégrer la NBA. Bosser, il sait faire, comme il l’avait confié après son départ de South Florida :

« Va quelque part où l’on te veut. Va dans un endroit qui peut te correspondre. Ne vous inquiétez pas de tout le battage médiatique des écoles de renom, car si tu travailles vraiment et que cela se voit sur le terrain, ils vont te trouver. Les équipes, n’importe qui à un niveau professionnel, te trouveront. Travaille aussi dur que tu le peux et tu verras les résultats. »

Les résultats, il les récoltera rapidement puisqu’au cours de la saison NBA 2020-21, ce sont les Los Angeles Clippers qui décident de le signer. Son rêve se concrétise enfin : toucher à la NBA, et dans une franchise californienne qui plus est. Le jeune de 2m03 évolue cependant surtout chez les Agua Caliente Clippers, en G League, avant d’être libéré suite à un contrat de dix jours.

Le joueur de 24 ans devra attendre l’intersaison 2021 pour retrouver une équipe NBA, en signant à Utah. Joueur de clarinette au lycée, son arrivée au Jazz est finalement plutôt logique. Lors de la présaison, il se démarque notamment grâce à sa défense et sa capacité à rentrer ses tirs à 3-points de manière efficace. Par la suite, Malik négocie d’abord un nouveau contrat de dix jours avec le Jazz, avant d’être signé pour le reste de la saison en two-way contract. S’il ne joue pas beaucoup avec le Jazz, il se fait notamment remarquer en marquant un shoot au buzzer depuis la moitié du terrain. C’est de la chance certes, mais son nom est cité, alors c’est déjà ça.

Nice defense here from Malik Fitts forcing Jalen Brunson into an extremely difficult shot pic.twitter.com/WU1k5hbJYF — Zack Padmore (@ZP12Hoops) October 7, 2021

Malik Fitts shot 5-6 from three in his limited preseason run. Shot 41% at St. Mary's and 35% in the Gubble last year. Couple of nice finds from fellow Two-Way player Trent Forrest in here pic.twitter.com/Oz4HKRVz0A — Zack Padmore (@ZP12Hoops) October 17, 2021

En janvier, Malik Fitts se fait couper par le Jazz au profit d’un autre poste 3, en la personne de Xavier Sneed. Cette fois-ci, le garçon n’attend pas très longtemps avant de retrouver une franchise puisque fin février, il est signé par Boston. Et la suite, vous la connaissez. Si son contrat n’est pas garanti la saison prochaine, une chose est sûre, c’est que ‘Lik est un Celtic jusqu’à la fin de la saison, de quoi nous divertir avec ses célébrations depuis le banc toutes plus folles les unes que les autres.

Super coéquipier, bosseur acharné et conscient du rôle qu’il doit adopter pour réussir en NBA, Malik Fitts représente la belle histoire de ces derniers jours. Entré par la petite porte dans la Ligue, il a su se créer sa place et pourra certainement montrer de quel bois il se chauffe avec Boston. Et puis s’il ne joue pas, il remplira le rôle de Pom Pom Girl de Luxe sur le banc.

