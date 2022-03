T.J. Warren ne rejouera pas avant la saison prochaine : free agent cet été, la franchise qui misera sur lui fera un gros pari

Une bulle enchantée en 2020 puis… quatre matchs en deux ans, si ça se trouve le mec a complètement changé de tête et on ne le sait même pas. Véritable révélation des Pacers lorsque la NBA s’était isolée à Orlando pour finir la saison 2019/20, T.J. Warren est rentré depuis dans un interminable tunnel dont il n’arrive pas à sortir car il boîte trop.

Tu suis la NBA depuis 18 mois et tu ne connais pas ce fameux T.J. Warren ? 1) C’est normal, 2) petite session de rattrapage à base de titres TrashTalk :

On l’a donc appris hier soir via Adrian Wojnarowski, les Pacers ne réactiveront pas T.J. Warren cette saison. Il aurait pu car il va mieux, mais la franchise d’Indianapolis et le joueur ne prendront aucun risque histoire de ne jeter un froid ni sur les enjeux de Lottery des Pacers ni sur la prochaine Free Agency, lors de laquelle le crack le plus éphémère de la décennie sera agent libre non-restreint. Le pied gauche a semble-t-il retrouvé les sensations nécessaires à la pratique du panier-ballon mais aucune utilité à précipiter un retour et les Pacers termineront donc leur saison en donnant 15 tirs par match à Terry Taylor et Goga Bitadze. Soit. Après deux années sans jouer ou presque la question qui va donc très vite se poser est celle de l’avenir du joueur, et surtout de l’identité de la franchise qui osera mettre ses billes sur un mec qui a prouvé qu’il pouvait exploser n’importe quelle défense mais qui est surtout catalogué comme principal coupable du trou de la Sécu dans l’Indiana.

Oui on sait, il n’y a pas de Sécu aux Etats-Unis, mais il n’y a pas de highlights de T.J.Warren depuis deux ans non plus. Ainsi, celui qui tourne tout de même à 15,5 points de moyenne depuis le début de sa carrière aura cet été un statut un peu particulier de semi bonne affaire à faire / semi gros risque à prendre, Tidjay étant tout à fait capable d’être un renfort de poids pour un contender tout comme il est capable de ruiner une partie des finances d’une franchise. A bientôt 29 ans le sniper et spécialiste du mid-range n’est plus si jeune que ça et pas sûr que le téléphone ne chauffe plus que ça cet été, en tout cas pas pour des propositions au niveau de celle qu’il aurait mérité il y a deux ans de cela lorsqu’il en collait 50 sur des défenses désabusées.

Allez zou, on referme 2021-22 comme on a refermé 2020-21, et la carrière de T.J. Warren aura donc besoin d’un sacré coup de boost à la rentrée. Un petit 75 millions sur quatre ans chez les Knicks et tout le monde est content ?