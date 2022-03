La course aux Playoffs : les Wolves et les Cavs continuent leur push du mois de mars, le vent de fraicheur se confirme en NBA

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un mois tout pile de la postseason !

Les résultats de la nuit

Wolves – Bucks : 138-119

Hornets – Mavericks : 129-108

Wizards – Lakers : 127-119

Cavaliers – Pistons : 113-109

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Wolves et Cavs : l’absence de Giannis Antetokounmpo côté Bucks était un cadeau que les Wolves ont donc ouvert avec le sourire. Une énorme victoire grâce à un duo Towns / Edwards en pleine bourre et un banc toujours aussi solide, et ce matin les Loups ne sont plus qu’à une demi-victoire de la sixième place des Nuggets, forts d’une série folle de dix succès sur les onze derniers matchs (à Orlando, WTF). Les Cavs ? Chaque victoire comptera à l’Est et celle de la nuit – bien qu’acquise face à des Pistons très dociles, permet à l’équipe de J.B. Bickerstaff de garder à la fois un œil sur la cinquième place des Bulls mais aussi un petit matelas d’avance sur les Raptors dans l’optique de la sixième gâche.

Mauvaise opération du jour – Mavs : un Apéro, puis deux défaites, TrashTalk Curse quand tu nous tiens. Cette nuit le deuxième meilleur joueur des Mavs face à Charlotte fut Frank Ntilikina, on est très content pour lui mais c’est mauvais signe pour la franchise texane. Luka Doncic a été solide mais il a surtout été très seul, et la (large) défaite de la nuit à Charlotte fait passer la série à deux revers de suite tout en laissant le Jazz prendre un peu ses aises à la quatrième place de l’Ouest, tout en remettant les Nuggets et les Wolves dans le game. Vite, vite, se relever, et sauter de nouveau.

Les affiches de la nuit prochaine

20h30 : Pacers – Blazers

20h30 : Rockets – Grizzlies

23h : Hawks – Pelicans

– 23h : Magic – Thunder

23h : Kings – Suns

0h30 : Knicks – Jazz

1h : Nuggets – Celtics

– 1h30 : Sixers – Raptors

– 1h30 : Warriors – Spurs

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hawks ou Hornets

Sixers – Raptors ou Nets

Bucks – Cavs

Celtics – Bulls

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hawks – Hornets

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans