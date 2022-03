Tanking et course à la Draft 2022 : les Pistons jouent trop bien au basket, mais ils jouent surtout avec leur pick 2022

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et ce matin les Pistons sont à deux doigts de nous faire croire qu’ils visent le play-in tournament.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pistons – Hawks : 113-110

Sixers – Bulls : 121-106

Heat – Rockets : 123-106

Wolves – Blazers : 124-81

Mavericks – Jazz : 111-103

Spurs – Lakers : 117-110

Nuggets – Warriors : 131-124

Kings – Knicks : 115-131

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Blazers et Rockets : après une belle respiration hier face aux Grizzlies, les Rockets continuent leur marche arrière en avant. Défaite tranquille face au Heat, tout va bien tant que la Fusée ne décolle pas trop, mais la grosse info de la nuit c’est donc que sur cette fin de saison le leader des Blazers pourrait s’appeler Brandon Williams, auteur d’une deuxième grosse perf en trois jours face aux Wolves avec 27 pions cette fois-ci. Brandon Williams, Drew Eubanks, C.J. Elleby et Trendon Watford dans le cinq, les Blazers ne se cachent même plus et ont donc, forcément, pris une pilule face aux Wolves. Avec le sourire, évidemment.

Mauvaise opération du jour – Pistons : troisième victoire de suite, la sixième en huit matchs, et des Pistons qui sont donc en pleine forme au pire moment de la saison. Rien de dramatique pour l’instant car le squad de Dwane Casey est toujours stationné dans le trio de tête du Tankathon mais à ce rythme-là le Thunder, notamment, se fera très vite un malin plaisir de les déloger du podium. Cette nuit le trio Cade Cunningham / Marvin Bagley III / Jerami Grant a été très bon, cette nuit Killian Hayes a encore montré de belles choses, cette nuit Trae Young s’est chié dessus et De’Andre Hunter a loupé le tir au buzzer, et Detroit enchaine donc sur sa bonne dynamique des derniers jours. Pas sûr que ce soit la meilleure manière de terminer une opération tanking mais bon, si c’est Dwane Casey qui donne les consignes plus rien ne nous étonne.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Hornets – Nets

1h : Pacers – Cavs

– Cavs 1h : Magi c – Suns

c – Suns 1h30 : Grizzlies – Pelicans

2h : Thunder – Bucks

– Bucks 4h : Warriors – Clippers

Rappel concernant la Lottery :