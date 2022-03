Tanking et course à la Draft 2022 : quatrième victoire en six matchs pour les Pistons, à croire qu’ils n’ont pas compris le plan

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et aujourd’hui on fait un focus sur les Pistons, lesquels viennent de gagner quatre de leurs six derniers matchs. À croire qu’ils n’ont pas compris le plan !

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pistons – Pacers : 111-106

Sixers – Cavs : 125-119

Wizards – Hawks : 114-117

Bulls – Bucks : 112-118

Raptors – Magic : 97-103

Pelicans – Jazz : 124-90

Thunder – Wolves : 101-138

Nuggets – Rockets : 116-101

Suns – Knicks : 115-114

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Rockets : et une douzième défaite de rang pour les troupes de Stephen Silas ! Avec la victoire du Magic et des Pistons (on y reviendra), Houston en profite même pour s’emparer du bonnet d’âne de la Ligue avec 15 victoires pour 48 revers, soit une win de moins que les copains de Mickey. Les fusées vont-elles aller chercher le record de défaites consécutives de la franchise d’ici la fin de saison ? On verra bien !

Mauvaise opération du jour – Pistons : incroyable mais vrai, Detroit s’est donc mis à jouer au basket à partir du All-Star Break. Le bilan des Pistons depuis la pause ? 4-2. Faut-il leur réexpliquer le principe du tanking ? Cette nuit, Cade Cunningham et sa bande ont pris le meilleur sur les Pacers et c’est la deuxième victoire d’affilée pour Motor City. Gagner quelques matchs pour la confiance c’est sympa, rater une future superstar pour atteindre les 22 wins sur la saison, c’est n’imp.

Le programme de la nuit prochaine

23h : Mavs – Kings

1h : Hornets – Spurs

2h : Wolves – Blazers

2h : Grizzlies – Magic

2h : Heat – Sixers

2h30 : Lakers – Warriors

Rappel concernant la Lottery :