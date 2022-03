La course aux Playoffs : les Pelicans donnent la fessée au Jazz, NOLA revient fort sur les Lakers !

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à une quarantaine de jours, déjà, de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pistons – Pacers : 111-106

Sixers – Cavs : 125-119

Wizards – Hawks : 114-117

Bulls – Bucks : 112-118

Raptors – Magic : 97-103

Pelicans – Jazz : 124-90

Thunder – Wolves : 101-138

Nuggets – Rockets : 116-101

Suns – Knicks : 115-114

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Hawks, Pelicans: plusieurs candidats aux Playoffs ont géré cette nuit mais on préfère partir sur ceux qui se battent pour le play-in. En battant Washington, Atlanta a éloigné la seule menace pour sa place dans le Top 10. Cerise sur le gâteau, les coucous sont remontés à la neuvième place et ils sont désormais à un jet de pierre des Nets, toujours huitièmes. Même constat pour les copains du Bayou qui soufflent sur la nuque des Lakers et qui n’ont jamais été aussi près de la neuvième place. Quand on se souvient du début de saison dans les bas-fonds de l’Ouest, c’est un beau revirement.

Mauvaise opération du jour – Raptors, Bulls : Alors qu’ils avaient une chance de pouvoir aller titiller le Top 6 à l’Est, les Raptors n’ont rien trouvé de mieux à faire que de perdre à la maison face au… Magic. S’il manque un match en avril pour éviter le play-in, les Dinos ne pourront que s’en prendre à eux-mêmes. On glisse aussi un petit mot sur les Bulls, qui descendent du podium de l’Est pour la première fois depuis la fin novembre.

Les affiches de la nuit prochaine

23h : Mavs – Kings

– 1h : Hornets – Spurs

– 2h : Wolves – Blazers

– 2h : Grizzlies – Magic

– Magic 2h : Heat – Sixers

– 2h30 : Lakers – Warriors

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hawks ou Hornets

Sixers – Raptors ou Nets

Bucks – Cavs

Bulls – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hawks – Hornets

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Warriors – Wolves ou Clippers

Grizzlies – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans