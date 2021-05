La course aux Playoffs : les Pelicans et les Bulls continuent de croire au play-in, une phrase vraiment super excitante

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Celtics – Heat : 124-130

Clippers – Knicks : 100-106

Hornets – Pelicans : 110-112

Cavs – Mavs : 97-124

Magic – Wolves : 96-128

Pistons – Bulls : 96-108

Lakers – Suns : 123-110

Kings – Thunder : 126-98

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Heat, Knicks, Pels, Bulls et Lakers : à l’Est les deux belles opérations sont à mettre au crédit du Heat, vainqueur de Boston pour respirer un chouïa à la sixième place, et des Knicks, encore incroyables de solidité face aux Clippers et qui ne lâchent décidément pas leur jolie quatrième place. Les Lakers respirent également avec une victoire face aux Suns qui pourrait compter très cher dans une semaine, alors que du côté des Pelicans et des Bulls, la victoire de la nuit fait passer les espoirs de play-in de « pourquoi pas » à « alors peut-être »‘.

Mauvaise opération du jour – Celtics et Hornets : plus le temps passe et plus les Celtics se dirigent vers un play-in bien emmerdant, le pire dans cette histoire étant que le script pourrait bien leur mettre… les Wizards dans les pattes, merci du cadeau. Les Wizards oui, car dans le même temps les Hornets ont gâché une belle occassion de souffler en perdant face aux terribles Pels d’Eric Bledsoe, et voilà que les Sorciers ont désormais les Frelons dans le viseur. Celtics – Wizards et Hornets – Pacers en play-in ? On arrive en courant.

Les affiches de la nuit prochaine

1h30 : Cavs – Pacers

1h30 : Hawks – Wizards

2h : Grizzlies – Pelicans

2h30 : Spurs – Bucks

4h : Warriors – Jazz

4h : Blazers – Rockets

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Celtics, Hornets, Wizards ou Pacers

Nets – Celtics ou Hornets

Bucks – Heat

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Celtics – Hornets et Wizards – Pacers

Jazz – Lakers, Warriors, Grizzlies ou Spurs

Suns – Lakers ou Warriors

Clippers – Blazers

Nuggets – Mavericks

Play-in tournament : Lakers – Warriors et Grizzlies – Spurs