La course au tanking et à la Draft 2021 : 21 points, 7 rebonds et 8 passes pour Killian Hayes, c’est exactement à ça que sert une fin de saison

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Celtics – Heat : 124-130

Clippers – Knicks : 100-106

Hornets – Pelicans : 110-112

Cavs – Mavs : 97-124

Magic – Wolves : 96-128

Pistons – Bulls : 96-108

Lakers – Suns : 123-110

Kings – Thunder : 126-98

Bonne opération du jour – Magic, Pistons, Cavs et Thunder : la course à l’armement est de plus en plus folle. Big up obligatoire cette nuit à un Thunder qui fait cette saison du tanking un art à part entière avec cette nouvelle raclée reçue des mains expertes des… Kings et une arrivée express sur le podium préféré des soldats, bravo également à des Cavs et à un Magic qui ont fait le taf sérieusement, et bravo surtout aux Pistons, défaits logiquement et bienheureusement face aux Bulls, tout en offrant à notre Killian Hayes national sa meilleure perf de la saison. Parce que la vraie vie c’est de pick Killian Hayes en TTFL, et seule une fin de régulière peut nous offrir cette chance.

Mauvaise opération du jour – Kings et Wolves : on ne dit pas bravo aux Wolves, on ne dit pas bravo aux Kings. Des Wolves tout simplement trop bons pour jouer dans la même cour que les tankeurs de l’extrême et qui, on l’espère, « valideront » tout de même cette année difficile avec un joli pick et que, surtout, ils le… garderont, ce qui n’est clairement pas gagné au passage. Des Kings pour leur part tout simplement trop… Kings, et qui doivent actuellement fêter leur victoire face au Thunder comme s’ils avaient gagné la Coupe du Monde. N’est pas tank de qualité qui veut, c’est un métier.

Le programme de la nuit prochaine

1h30 : Cavs – Pacers

– Pacers 4h : Blazers – Rockets

Rappel concernant la Lottery :