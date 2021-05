Anthony Davis a mâchouillé les Suns : 42/12/5/3/3 et la victoire, la NBA peut à nouveau trembler

Les Lakers étaient sous pression avant d’accueillir les Suns au Staples Center. Sans LeBron James, c’était Anthony Davis qui avait le costume de patron. Spoiler alerte : il a fait un match de malade.

Oh bordel, il nous avait manqué celui-ci. Pas le Anthony Davis encore hésitant et qui cherchait son rythme mais celui qui est capable de fracasser ses adversaires des deux côtés du terrain. On a assisté à une prestation de mammouth au petit matin, c’est aussi simple que ça. 42 points, 12 rebonds, 5 passes, 3 contres et 3 interceptions ! C’est tout simplement le premier joueur des Lakers à claquer une ligne de stats en 40/10/5/3/3 depuis un certain Shaquille O’Neal en… 2001. Être comparé à Shaq au top de sa domination, il y a pire pour attaquer sa semaine.

Anthony Davis tonight: 42 PTS

12 REB

5 AST

3 STL

3 BLK

15-17 FT He is the first Laker with a 40/10/5/3/3 game since Shaq in 2001. pic.twitter.com/aMXeJSctzl — StatMuse (@statmuse) May 10, 2021

Plus important encore que les chiffres, c’est l’impression visuel qui nous fait dire qu’Anthony – Freaking – Davis est de retour à son meilleur niveau. Un vrai mur à l’arrière, il a encore sorti son arsenal complet pour planter sur la tête des Saric, Kaminsky, Crowder and co.. Marquage individuel ou en zone, aucune importance : un adulte qui fait la leçon à des enfants. Phoenix tente la prise à deux ? Il décale un Ben McLemore ou un Caldwell-Pope qui n’attendent que ça dans le corner. Un véritable casse-tête à venir pour Monty Williams en cas de face-à-face au premier tour. Le costume de patron lui va comme un gant et il a porté l’équipe sur la fin de match alors que Phoenix poussait fort pour revenir. Il se bat comme un diable, gratte des rebonds offensifs, se jette sur tous les ballons. Il se tient tantôt un mollet, une cuisse, mais il repart toujours de l’avant pour mener les siens à la victoire. Les chiffres donnent le vertige, on sent que son intensité se propage au reste du groupe et en plus, il est clutch pour finir le boulot. Plus globalement, cela reste une victoire hyper sérieuse de la part des Lakers qui vont pouvoir se rassurer un peu même s’ils stagnent au classement. La défense a encore été solide pour calmer les principales menaces adverses (hello Booker) et le scoring a été bien réparti pour aider AD dans sa besogne. Ils viennent quand même de taper le second bilan de la Ligue alors qu’ils avaient LeBron, Kuzma ou encore Schroder sur la touche. On ne va pas s’enflammer sur un match, il peut se passer encore pas mal de choses d’ici le play-in mais L.A va se réveiller avec un peu plus de confiance pour la suite. Le premier des deux monstres est en place, reste plus qu’à récupérer le deuxième.

Anthony Davis a passé les Suns à la moulinette. Match monstrueux de l’intérieur des Lakers et un joli message envoyé à Phoenix : êtes-vous sûrs de vouloir jouer L.A au premier tour ? Les intérieurs des Cactus doivent sans doute espérer que non.