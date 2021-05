LeBron James va rater les deux prochains matchs minimum : vous la sentez aussi cette douce odeur de play-in tournament ?

Revenu de sa longue absence le 30 avril dernier, LeBron James a malheureusement rapidement retrouvé l’infirmerie à cause de sa cheville droite, et il ne va pas en sortir tout de suite. D’après les dernières infos, le King sera absent pour les deux prochains matchs des Lakers, au moins…

LeBron James est-il revenu trop tôt de sa blessure à la cheville subie le 20 mars dernier ? On se pose forcément la question. Dimanche, dans la défaite des Lakers face aux Raptors, James a dû quitter ses copains au cours du quatrième quart-temps, la faute à cette même cheville qui continue de faire des siennes. Pas vraiment à l’aise dans ses mouvements et ressentant des douleurs, le King n’a aujourd’hui pas d’autre choix que de prendre quelques jours de repos. Combien ? Difficile à dire mais ce qui est quasiment sûr, c’est qu’on ne verra pas LeBron lors du prochain back-to-back des Lakers. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, James va effectivement manquer la rencontre face aux Clippers jeudi au Staples Center puis celle contre les Blazers vendredi dans l’Oregon. Le Woj nous indique aussi que d’autres absences pourraient suivre derrière, sans donner plus de précisions. Autant dire que ça ne sent pas très bon alors que les champions en titre sont face à un très gros calendrier en ce moment. Outre les Clippers et les Blazers, Frank Vogel et ses hommes vont ensuite devoir se farcir les Suns – le leader de l’Ouest on le rappelle – à la maison puis les Knicks, qui ont perdu le mémo leur expliquant comment perdre des matchs de 100 manières différentes. Clairement, ça aurait été pratique d’avoir LeBron, surtout que les Lakers sont en pleine bataille pour éviter le play-in tournament.

Lakers star LeBron James is expected to miss back-to back games on Thursday (Clippers) and Friday (Blazers) to rest his right ankle, sources tell ESPN. James will proceed cautiously with ankle injury as playoffs approach. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2021

Grâce à leur belle victoire face aux Nuggets lors de leur dernière sortie et la défaite des Blazers à Atlanta, les Lakers (bilan de 37 victoires pour 28 défaites) ont repris une courte avance sur Portland – septième au classement (36-29) – et sont toujours à égalité avec le cinquième, à savoir les Mavericks. Ces trois franchises vont faire le max pour terminer dans le Top 6 de l’Ouest et ainsi éviter un play-in potentiellement dangereux en vue d’une qualif’ en Playoffs. Cependant, dans le camp californien, la priorité reste la santé de LeBron, peu importe la gueule du classement. Comme l’indique Woj, James et les Lakers vont prendre toutes les précautions nécessaires en vue des Playoffs. Pour défendre leur titre, les champions de la bulle auront évidemment besoin d’un James un minimum en bonne santé, ainsi que d’un Anthony Davis en forme. Ce dernier, qui est lui revenu le 22 avril après plus de deux mois d’absence, reste sur l’une de ses meilleures perfs depuis son retour avec 25 points, 7 rebonds et 3 contres (coucou Facundo Campazzo) face aux Nuggets lundi, dans le deuxième match d’un back-to-back. À lui désormais d’enchaîner pour porter les siens, privés non seulement de LeBron mais aussi de Dennis Schroder, actuellement dans le protocole COVID.

Pas de LeBron pour les matchs à venir, ça s’annonce tendu pour les Lakers. Entre les bobos et un calendrier loin d’être cadeau, les champions en titre finissent la saison régulière en rampant, sous la menace du play-in tournament. Bon courage les gars !

Source texte : ESPN