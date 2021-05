Tyrese Haliburton forfait pour le reste de la saison : officiel, il n’existe plus aucune raison valable pour mater les Kings cette année

De’Aaron Fox d’abord, Tyrese Haliburton ensuite. En cette fin de saison, les deux joueurs les plus excitants de Sacramento sont contraints de rester sur la touche. Alors que le Renard est actuellement dans le protocole COVID, Tyrese devrait lui rester à l’infirmerie jusqu’au bout de la régulière suite à sa blessure au genou.

On a tous flippé quand on a vu le genou de Tyrese Haliburton partir en vrille lors de la rencontre de dimanche entre les Kings et les Mavericks. Obligé d’être soutenu pour pouvoir rejoindre les vestiaires, l’ami Tyrese n’a évidemment pas pu revenir sur le parquet et c’est tout Sacramento qui croisait les doigts ces derniers jours en attendant les résultats des examens. Ils viennent de tomber et même si les nouvelles sont rassurantes, on ne devrait plus revoir la pépite de Sacramento sur les terrains cette année. En effet, si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, Haliburton ratera très probablement les sept derniers matchs de la saison régulière. Heureusement, l’IRM passée tout récemment n’a rien révélé de très grave : aucun ligament du genou n’est touché, l’opération est évitée et le jeunot devrait pouvoir revenir à fond les ballons la saison prochaine. Ouuuuf ! Déjà que les Kings réalisent une nouvelle saison dans la plus pure tradition des Kings, une grosse blessure d’Haliburton pour terminer la campagne 2020-21 aurait été le scénario catastrophe. Car s’il y a bien un mec qui a brillé cette année aux côtés de la star De’Aaron Fox, c’est Tyrese. Le douzième choix de la Draft 2020 a cartonné dans son année rookie avec des stats de 13 points, 3 rebonds, 5,3 passes et 1,3 interception en 58 matchs (dont 20 titularisations), le tout à 47,2% au tir dont 40,9% du parking et 85,7% aux lancers-francs. Vraiment très propre ce gamin, un gamin possédant déjà une belle maturité dans son jeu ainsi que cette capacité à nous faire kiffer à travers son talent et sa tendance à faire des différences dans le money time. S’il ne remportera probablement pas le titre de Rookie de l’Année, sa campagne est du même calibre.

Haliburton needed help leaving the court after sustaining the injury in Sunday night’s victory over Dallas. Haliburton has had an outstanding rookie season, averaging 13 points, 5.3 assists and 1.5 steals. https://t.co/YXmoOin1c2 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 5, 2021

L’absence de Tyrese Haliburton rend la fin de saison des Kings encore un peu plus triste, eux qui évoluent déjà sans De’Aaron Fox – récemment placé dans le protocole COVID – mais aussi Harrison Barnes (forfait les trois derniers matchs à cause d’un bobo à l’aine). On ne sait pas trop quand le Renard va revenir mais ce qui est sûr, c’est qu’on a du mal à trouver une bonne raison pour mater Sacramento désormais. Certes, les hommes de Luke Walton ne sont pas encore mathématiquement éliminés de la course au play-in tournament (3,5 matchs de retard sur les Spurs, dixièmes), certes les Californiens restent sur trois victoires de suite, en déplacement qui plus est (Lakers, Mavericks, Thunder), mais mettre le League Pass à 4h du matin pour voir Kyle Guy et Justin James jouer à la balle orange, ce n’est pas trop notre délire. On entend d’ici les fans de Delon Wright et Terence Davis (ça existe au moins ?), chauds en voyant leur chouchou ramasser pas mal de minutes en cette fin de saison régulière, mais nous on va tranquillement se focaliser sur les équipes qui comptent.

Tyrese Haliburton a échappé au pire, et on peut tous souffler un grand coup. Cette blessure reste une petite déception dans le sens où Tyrese cartonnait pas mal sans Fox, mais le plus important reste la santé du gamin. Qu’une seule chose à dire : vivement l’année prochaine, même si on dit ça tout le temps avec les Kings.

