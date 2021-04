De’Aaron Fox placé dans le protocole COVID : parfait, les Kings n’auront plus à se forcer pour perdre tous leurs matchs

Auteur d’un mois d’avril XXL, De’Aaron Fox va malheureusement devoir laisser ses copains pendant plusieurs jours. Le Renard vient effectivement d’être placé dans le protocole COVID, et il ratera donc les matchs à venir. Autant dire que les Kings voient le play-in tournament s’éloigner encore un peu plus…

Leurs chances étaient déjà faibles, mais là ça s’annonce quasiment impossible. Les Kings – actuellement douzièmes de la Conférence Ouest avec un retard de plus de cinq matchs sur les Spurs, dixièmes – vont devoir avancer sans leur meilleur joueur, absent entre dix jours et deux semaines car placé dans le protocole COVID. La mauvaise nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic cette nuit, une mauvaise nouvelle de plus pour la Kangz Nation qui continue de souffrir. Alors que Sacramento avait terminé le mois de mars en bombe avec sept victoires en huit matchs, redonnant ainsi espoir à tout un peuple qui attend les Playoffs depuis… 2006, le mois d’avril a été hardcore pour l’équipe californienne et ses fans : dix défaites en douze matchs, voilà un bilan bien crade et même De’Aaron Fox n’a rien pu faire pour empêcher ça malgré des performances de All-Star. Ses moyennes en avril ? 27,3 points, 4,4 rebonds, 7,3 caviars, 2,2 interceptions, le tout à quasiment 45% au tir. Lourd, très lourd. Le Renard n’a sans doute jamais été aussi chaud et voilà qu’il est coupé dans son élan et dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Paye ton timing.

Sacramento is five* games behind Golden State for the 10th seed in the Western Conference, which is the final spot for the play-in tournament. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 24, 2021

Les coéquipiers de De’Aaron Fox vont ainsi devoir step-up lors des matchs à venir pour éviter de couler complètement. On pense particulièrement à Tyrese Haliburton, replacé au sein de la second unit début avril après plusieurs matchs en tant que titu aux côtés de Fox. Faisant partie des trois meilleurs rookies de la saison avec LaMelo Ball et Anthony Edwards, Tyrese devrait avoir plein d’opportunités pour se faire plaiz lors des matchs à venir, même si le coach Luke Walton comptera aussi sur le meneur Delon Wright ou encore sur l’arrière Terence Davis. Ces deux-là, arrivés au moment de la trade deadline de fin mars, ont montré des bonnes choses récemment, à eux de profiter de l’occasion pour enchaîner. Autre joueur qu’on pourrait bientôt revoir sur les parquets, Marvin Bagley III. Cela ne va pas consoler les fans des Kings mais sachez que MBIII a repris les activités basket selon le Sacramento Bee. Une étape importante avant de faire son retour qui pourrait arriver dès la semaine prochaine. Pour rappel, Bagley III n’a pas joué depuis mi-mars et une blessure à la main. Par ailleurs, l’intérieur Richaun Holmes, à l’infirmerie depuis une dizaine de jours à cause d’un bobo à l’ischio, est également sur la voie du retour. Est-ce que tout ça est suffisant pour combler l’absence de Fox ? Bien sûr que non, mais c’est toujours ça de pris.

Au mieux, le Renard reviendra pour les cinq, six derniers matchs de régulière, qui pourraient compter pour du beurre en cas d’élimination des Kings. Un scénario très probable, surtout vu le programme. Lors des jours à venir, Sacramento affrontera Golden State, Dallas à deux reprises, Utah et les Lakers. Bref, ça pue.

Source texte : The Athletic