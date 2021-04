Evan Fournier a rejoué au basket cette nuit : retour post-COVID compliqué, mais il y a un rythme à retrouver

Arrivé aux Celtics à la trade deadline pour apporter un coup de boost à une équipe de Boston un peu en galère, Evan Fournier a rapidement été stoppé dans son intégration, la faute à ce maudit COVID. Mais cette nuit à Brooklyn, Vavane a pu retrouver ses copains, même s’il a connu un match très compliqué.

2 points, 2 rebonds, 5 passes, 0/7 au tir dont 0/3 du parking en 22 minutes. La ligne de stats d’Evan Fournier cette nuit face aux Nets nous rappelle celle de son tout premier match sous ses nouvelles couleurs de Boston après la trade deadline, quand il avait terminé avec un zéro pointé à 0/10 au shoot contre les Pelicans. Sauf que cette fois-ci, Vavane n’était pas du tout au top physiquement, lui qui sait ce que ça fait d’avoir le COVID. Absent pendant neuf matchs du 6 au 22 avril, la légende de Charenton a effectivement été confrontée au virus. Et notre Fournier national s’est rendu compte à quel point ça pouvait être hard de revenir en forme (via ESPN).

« Mon expérience – par où commencer ? Les deux premiers jours, je me sentais bien, je n’avais aucun symptôme, et puis j’ai eu des symptômes grippaux, beaucoup de fièvre, de la fatigue, tout ça. Honnêtement, je suis resté au lit pour dormir pendant quatre ou cinq jours. Le plus dur, c’est de monter en puissance. Les deux derniers jours d’entraînement étaient vraiment difficiles. Il y a eu des moments où j’étais bien, et d’autres où j’étais vraiment fatigué. »

Evan Fournier l’avoue, il aurait bien eu besoin d’un peu de temps supplémentaire pour mieux revenir, mais il sait que le temps – justement – joue contre lui.

« J’aurais pu attendre quelques jours, quelques matchs de plus afin d’être en meilleure forme, mais je viens d’arriver et j’ai besoin de construire des automatismes avec les gars, j’ai besoin de comprendre le système offensif et défensif. Donc je n’ai eu que deux jours d’entraînement, et le plus important pour moi est d’être sur le parquet. »

Vavane a posé ses valises à Boston il y a tout juste un mois, et cette fin de saison régulière est importante au niveau de l’intégration aux côtés de ses nouveaux potes. Avec les Playoffs qui arrivent à grands pas, Fournier sait qu’il a besoin de jouer, autant pour retrouver le rythme que pour absorber le jeu des Celtics. Le Frenchie a été la grosse recrue des Verts à la trade deadline, des Verts en recherche d’un soutien offensif capable d’apporter au scoring et à la création. Il y a donc une petite pression sur les épaules d’Evan, mais aussi un superbe challenge car il pourrait être celui qui aide les C’s à redevenir une équipe vraiment redoutable à l’Est. Finaliste de conférence dans la bulle en 2020, Boston a connu des hauts et des bas cette année, souffrant notamment du départ de Gordon Hayward ainsi que des limites physiques d’un Kemba Walker pas vraiment au top. Les hommes de Brad Stevens sont désormais sur une bonne dynamique avec neuf victoires en douze matchs, et Evan Fournier veut aider sa nouvelle équipe à enchaîner histoire de débarquer en Playoffs avec de la confiance.

« Cela va évidemment être difficile, mais je dois traverser ça et persévérer parce que pour moi, c’est le seul moyen de me sentir mieux à un moment donné. » – Evan Fournier

Dans la dernière année de son contrat et dans un nouvel environnement, Evan Fournier a besoin de jouer. Il n’a disputé que cinq matchs avec les Celtics depuis son arrivée, ce n’est pas le moment de rester sur la touche. On ne peut que lui souhaiter bon courage, en espérant le revoir en pleine forme au plus vite.

