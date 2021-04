Zach Collins reviendra uniquement si Portland va loin en Playoffs : vu la forme des Blazers, ça sent la saison blanche à plein nez

Alors que les Blazers continuent de lâcher du terrain dans la Conférence Ouest, Zach Collins ne peut rien faire pour aider ses copains, lui qui n’a pas joué le moindre match cette saison car en pleine rééducation suite à une opération à la cheville gauche. Et si l’on en croit les dernières infos, il n’est pas encore prêt à revenir…

Il existe un seul scénario qui permettrait de revoir Zach Collins jouer au basket cette saison. Et il est peu probable. D’après Jason Quick de The Athletic, qui s’est entretenu avec l’intérieur de 23 piges, il faudrait que les Blazers réalisent un long parcours en Playoffs pour permettre à Zach de revenir cette année, lui qui a déjà écarté un potentiel retour lors des dernières semaines de saison régulière. Vu la forme actuelle de la bande à Damian Lillard, on a un peu du mal à y croire. Dame, encore une fois exceptionnel cette saison, semble tirer un peu la langue et vient juste de revenir de trois matchs d’absence pour un bobo à l’ischio, et c’est tout Portland qui s’écroule : quatre défaites de suite, six en sept matchs, huit en dix, voilà qui fait mal. Résultat, les Blazers sont tombés à la septième place de l’Ouest (bilan de 32 victoires – 27 défaites) derrière les Mavericks (32-26), un septième spot synonyme de play-in tournament. Tout d’un coup incapables de remporter les matchs serrés, les hommes de Terry Stotts sont surtout pénalisés par une défense à la rue, ce qui n’est évidemment pas nouveau mais ça ne pardonne plus aujourd’hui. Et clairement, un Zach Collins ferait du bien par rapport à ça, lui qui est le genre de joueur à apporter de la dureté à l’intérieur et une belle présence défensive avec ses 2m13 pour 113 kilos. C’est encore plus le cas quand on sait que le pivot Jusuf Nurkic n’est pas encore redevenu le vrai Jusuf Nurkic,

Concernant l’état de santé de Zach Collins, on rassure tout de suite les fans des Blazers, il n’y a pas eu de rechute. Opéré de la cheville gauche pour la deuxième fois fin décembre 2020 suite à une fracture de fatigue lors du dernier camp d’entraînement, Collins indique que la rééducation se passe normalement.

« La cheville guérit correctement. Mais le seul moyen pour moi de revenir, c’est si on est toujours en Playoffs. C’est mon planning de rééducation qui veut ça. Après la deuxième opération, on était partis sur quatre à six mois, mais on savait tous que c’était plutôt six mois. »

Zach Collins veut évidemment aider ses coéquipiers, surtout vu comment ils galèrent actuellement, mais dans le même temps il ne veut pas précipiter un retour. Abonné à l’infirmerie, Zach sait à quel point c’est important de revenir uniquement quand le corps et la tête disent oui. Et de leur côté, les Blazers sont également prudents, ce qui est compréhensible sachant que Collins a un historique de blessures déjà bien rempli. En marge de tout ça, il ne faut pas oublier que Zach n’a que 23 ans et qu’il va devenir agent libre restrictif cet été. Il sera intéressant de voir comment son dossier va évoluer mais d’après Jason Quick, la franchise de Portland envisage de le prolonger en espérant qu’il parvienne – enfin – à éviter l’infirmerie.

Pas de Zach Collins en saison régulière donc, et on ne miserait pas non plus sur un retour en Playoffs vu la dynamique actuelle des Blazers. Et théoriquement, vu sa situation contractuelle, l’intérieur a peut-être déjà joué son dernier match avec Portland, qui sait…

