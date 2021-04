Air Jordan 11 Low Legend Blue : pour être au niveau de MJ à l’arrivée des beaux jours et des Playoffs

Jordan Brand aime nous remémorer que si vous êtes un fan de basket, il faut voir la vie en bleu pour se rappeler au bon souvenir des années universitaires de la légende éponyme de la marque. Et puisque bleu et blanc font toujours bon ménage en terme de style, la Air Jordan 11 Low vient célébrer avec son coloris Legend Blue les 25 ans du modèle, bien entendu disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

« Ce qui fait l’homme, c’est sa grande faculté d’adaptation » disait Socrate en son temps. Ce précepte va évidemment comme un gant à Michael Jordan, depuis l’époque moins lointaine que le personnage de Platon où MJ devait se muer en sauveur de situation désespérée sur les parquets. La marque à sa griffe et à son nom en a donc repris le flambeau sur le plan esthétique, et le fait toujours un quart de siècle après la création de la Jordan 11. Le modèle Low Legend Blue vient célébrer cet anniversaire de 25 ans, avec une couleur chère à celui qui a fait ses classes à North Carolina. Si vous n’êtes pas fan des gros modèles mastoc de chaussures de panier-ballon pour les arborer en pleine rue, cette version basse devrait pouvoir vous satisfaire, d’autant plus la majeure couleur blanche qui s’adapte à tous les styles vestimentaires. Comme d’habitude avec Jordan, le sens du détail fait la différence et vous serez immédiatement identifié à la grâce avec cette paire aux pieds rappelant les nombreuses performances iconiques du GOAT. Le bleu du champion NCAA s’injecte discrètement mais sûrement sur un détail de la languette et dans la semelle. Et avec l’arrivée des beaux jours, pas besoin de paniquer à l’idée de mettre les souliers au combo cuir lisse-cuir verni. Le noir de la doublure intérieure rappelle évidemment le modèle phare de la Jordan XI pour une merveille de cocktail que cette Air Jordan 11 Low Legend Blue.

LA FICHE :

La grande-sœur : la Air Jordan 11 Low WMNS Concord, même flow mais avec un autre jonglage du bleu.

On les imagine déjà à ses pieds : Ja Morant, pour qu'il soit accordé entre stabilité pédestre et style lorsqu'il s'envole vers un tomar d'anthologie.

L'occasion parfaite pour les porter : à la réouverture des terrasses, qui coïncide avec l'arrivée imminente des Playoffs, donc le bon moment pour rappeler votre goût prononcé pour les bonnes choses.

On aime : le côté hybride entre chaussures de basket et sneakers.

On aime moins : le blanc, évidemment, ça se salit plus vite que le reste (selon une enquête approfondie de Jeanmi_sneakerhead_23).

La Air Jordan 11 Low Legend Blue est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 179,90 euros. Tout se qui est rare est précieux et tout ce qui est précieux est onéreux mais rentable car précieux. CQFD.

Source : Jordan Brand