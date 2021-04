Preview de la soirée NBA : Anthony Davis face à Dallas, acte II, les minutes seront toujours aussi rares

Au cas vous où vous aviez prévu de vous poser devant The Voice en attendant que la nuit de panier-ballon commence, vous pourriez changer d’avis. Entre Nikos Aliagas et Giannis Antetokounmpo, la Grèce sera bien représentée en ce début de soirée. Une énorme affiche dès 21h30 entre Milwaukee et Philadelphie, de quoi mettre l’eau à la bouche pour tout le reste de la nuit avec même un petit encas pour commencer.

19h : Knicks – Raptors : récemment, cette affiche entre le New York original et le New York canadien était dénuée d’intérêt. Trop d’écart de niveau entre les Dinos et la ville qui ne dort jamais. Mais cette année, tout a changé ou presque. Presque condamné il y a quelques semaines, Toronto fait de la résistance et se prend à rêver de Play-in. Ce soir, ce sont tout simplement deux des trois équipes les plus en forme qui s’affrontent (4 victoires d’affilée pour Fred VanVleet et ses potes, 8 pour l’intouchable Julius Randle et sa clique). A domicile et sans Chris Boucher, l’avantage est clairement pour les Knicks et on en viendrait même à être déçu ou tout du moins surpris en cas de défaite. Comme quoi, les temps ont bien changé.

21h30 : Bucks – Sixers : duel au sommet entre deux tauliers de la Conférence Est, et à heure française en plus. Les Sixers, toujours deuxièmes malgré leurs trois défaites de suite, doivent se rattraper face à une équipe de Milwaukee qui revient fort. Malheureusement pour la ville de la cloche – et on ne parle pas de Châteauroux – Ben Simmons ne jouera pas et Joel Embiid est questionnable à cause d’un bobo à l’épaule droite. Pas des plus faciles donc mais les 76ers nous ont déjà prouvé qu’ils pouvaient se débrouiller sans leurs deux stars, à eux de réitérer face à Giannis et sa bande.

1h : Pistons – Pacers : ça y est, chaque équipe proche du Play in commence à devenir de plus en plus intrigante, ce sera le cas ce soir. Alors bien sûr on ne parle pas de Detroit ici, vous vous en êtes bien rendu compte, mais bel et bien des Pacers. 9è de la Conférence Est à seulement deux victoires des Hornets, ils doivent impérativement gagner les matchs faciles pour se maintenir dans cette range. Toujours pas de Domantas Sabonis à l’horizon mais Caris LeVert et Malcolm Brogdon porteront toute cette franchise des tracteurs face à une équipe de Motor City bonne dernière de Conf’. Du moment que l’on voit notre Kiki national s’épanouir sur le terrain, nous on est content.

2h : Pelicans – Spurs : match ô combien important dans la course au Play in pour ces deux équipes qui peuvent prétendre à une place dans le Top 10 de la Conf’ Ouest. Comment vous dire que le mastodonte Zion Williamson va se faire un malin plaisir à détruire la raquette des Spurs, et se faire arracher les cheveux à Greggou Popovichou. À noter que DeMar DeRozan ainsi que Rudy Gay sont questionnables, ce qui pourrait compliquer grandement la tâche pour les Éperons.

2h : Heat – Bulls : première affiche d’un back-to-back entre ces deux franchises qui n’ont clairement pas les mêmes ambitions. L’une est là pour chauffer et monter en température pour les Playoffs et l’autre c’est Chicago. D’autant plus que Zach LaVine ne sera toujours pas de retour, on ne voit pas trop comment cette équipe mi-figue mi-raisin peut rivaliser face à Miami qui semble avoir passé la troisième. On va partir sur une première victoire ce soir du Heat avant d’enchaîner avec la deuxième mardi prochain.

2h30 : Mavericks – Lakers : match retour entre ces deux équipes qui se sont déjà mis sur le pif jeudi, avec la victoire 115 – 110 pour les Mavs bien emmenés par Luka Doncic et ses 30 points. Anthony Davis sera également de la partie, toujours avec une restriction de minutes, mais le chemin sera plus dégagé pour lui en la probable absence de Kristaps Porzingis, victime d’une petite entorse à la cheville. Dallas qui vient tout juste de rentrer dans le fatidique Top 6 de Conf’ éviterait, pour le moment, le Play in, enfin, il faudrait s’assurer d’y rester pour ne pas relancer l’huile sur le feu. Ça passe par une victoire ce soir face aux Lakers.

3h : Jazz – Wolves : voilà deux équipes qui proposent quasiment le même bilan… à l’inverse. 44 victoires et 15 défaites pour Utah. 16 victoires pour 44 défaites pour les Wolves. Voilà une rencontre qui devrait être à sens unique, comme la saison de Minnesota d’ailleurs, tout droit vers les abysses de la Ligue.

4h : Nuggets – Rockets : Denver qui vient de se prendre une rouste face aux Warriors doit vite réagir, et ça tombe bien, Houston ne demande que ça pour descendre un peu plus dans le classement et espérer un bon pick de Draft. Un deal qui semble gagnant-gagnant alors autant en profiter. Sans Jamal Murray, on attend un gros Nikola Jokic pour définitivement clôturer le débat sur le trophée de MVP de la saison. Un triple-double semble quasiment assuré, mais peut-il le valider avant la mi-temps ? Pour le savoir il faudra être devant sa télé, à partir de 4h.

C’est une bien belle nuit de NBA qui nous attend avec son lot d’affiches à suivre pour la course au Play in pour certains, pour les places de picks de Draft pour d’autres. Chacun à sa carte à jouer, sauf les Wolves, faut pas déconner non plus. Alors on se retrouve toutes et tous dès 19h sur l’oiseau bleu pour partager cette soirée tous ensemble.