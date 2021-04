Anthony Davis a enfin refoulé les parquets : ce n’était pas encore le grand AD, mais ça fait quand même du bien de le revoir

Son retour était attendu et ça y est, Anthony Davis a bien retrouvé les parquets cette nuit à Dallas après plus de deux mois d’absence. Un retour timide, avec un AD forcément un peu rouillé et une défaite des Lakers 115-110, mais rien que de le revoir sur le terrain fait du bien à notre cœur de fan NBA.

AD is back. Enfin, disons plutôt qu’AD a rejoué à ce merveilleux sport qu’est le basketball, une première étape en attendant de le revoir au niveau qui est habituellement le sien. Cette nuit sur le parquet des Mavericks, Davis a commencé dans le cinq des Lakers pour passer 17 minutes au total sur le terrain. C’était prévu comme ça par le coach Frank Vogel, histoire de reprendre le rythme en douceur après plus de deux mois d’absence : 17 minutes, 4 points, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 1 contre, 1 balle perdue, le tout à 2/10 au tir (0/1 de loin) et 0/2 aux lancers-francs. Typiquement la feuille de stats d’un mec un peu rouillé après une longue absence. On a certes vu quelques flashs du grand AD, comme ce contre sur un jump shot de Kristaps Porzingis ou ce shoot à mi-distance dans le premier quart-temps pour débloquer son compteur de points. Mais dans l’ensemble, Davis a logiquement galéré un peu et il lui faudra plusieurs matchs pour retrouver l’impact qu’il peut avoir des deux côtés du terrain. Patience donc. Il reste 13 rencontres à jouer aux Lakers en saison régulière, 13 rencontres pour essayer de monter en puissance en vue des Playoffs, que les champions en titre aborderont au mieux à la cinquième place de l’Ouest. La franchise californienne va évidemment y aller mollo avec AD tout en espérant qu’il retrouve progressivement le rythme afin de pouvoir évoluer à son top niveau quand ça compte vraiment. Interrogé par rapport à sa performance de cette nuit, Unibrow a en tout cas déclaré via ESPN qu’il se sentait bien.

« Je n’ai pas pensé à ma blessure une seule fois. […] Je n’ai fixé aucune limite à mes mouvements. Je n’ai jamais hésité par rapport à quoi que ce soit. C’est un bon signe pour moi. Je me sentais bien. […] J’ai juste raté des bons shoots, mais ça va venir avec le temps et en jouant. Je me sentais bien sur le terrain, vraiment bien. »

Pour rappel, Anthony Davis avait rejoint l’infirmerie le 14 février dernier lors d’une rencontre face aux Nuggets. Touché au mollet mais aussi et surtout au niveau du tendon d’Achille, AD a regardé ses coéquipiers limiter la casse sans lui puis sans LeBron James, victime d’un gros bobo à la cheville quelques semaines plus tard. Si ces deux-là reviennent en pleine forme au moment des Playoffs, ce sera difficile d’aller chercher les champions en titre mais ça reste un point d’interrogation pour l’instant. Avec le tendon d’Achille, on flippe toujours un peu et c’est pour cette raison que les Lakers n’ont voulu prendre aucun risque avec Davis. Ce dernier devrait continuer à évoluer sous une restriction de minutes lors des matchs à venir, mais cela ne l’empêchera pas de créer des automatismes avec son nouveau coéquipier de la raquette Andre Drummond, ravi de pouvoir jouer avec le monosourcil.

« Le fait d’être sur le parquet avec AD m’ouvre beaucoup d’opportunités dans les aspects où j’excelle, comme les rebonds. Toute l’attention est portée sur lui quand il a la balle, et l’équipe adverse laisse donc le meilleur rebondeur de la Ligue ouvert. Chaque shoot qu’il rate, je suis là pour nettoyer la raquette. »

Première sortie pas facile pour Anthony Davis, mais pas de quoi paniquer bien évidemment. Il va reprendre le rythme tranquille et ça devrait aller de mieux en mieux pour lui. Prochaine échéance ? Un nouveau match contre Dallas samedi, toujours dans le Texas.

Source texte : ESPN