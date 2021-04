NBA Top 10 du jour : Miles Bridges a encore martyrisé les arceaux, mais pourquoi tant de violence ?

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : on lance la machine avec les Pistons et un gros alley-oop entre Josh Jackson et le rook Isaiah Stewart. Ça déménage.

#9 : on enchaîne avec un petit tomar de Pat Connaughton. On vous rappelle que le bonhomme a participé à un dunk contest durant sa carrière.

#8 : en numéro 8, on a Marcus Smart qui se prend pour Uncle Drew avant de servir Jabari Parker qui conclut tranquillou.

#7 : Tyrese Maxey a cru qu’il pouvait pénétrer tranquillement dans la raquette des Bucks, mais Bobby Portis lui a gentiment dit non.

#6 : Zach LaVine n’est pas là pour représenter les Bulls dans le Top 10 en ce moment, alors Coby White s’en charge.

#5 : Chris Paul ferait un excellent quarterback en NFL.

#4 : au pied du podium, la connexion… Luka Samanic – Jakob Poeltl fait des ravages. Spurs basketball !

#3 : outre Coby White, on en connaît un autre chez les Bulls qui peut claquer du tomar. Son nom ? Tomas Satoransky.

#2 : les gros dunks en pénétration, c’était le thème de la nuit. Keldon Johnson s’est fait plaisir.

#1 : Miles Bridges, tout simplement.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !