Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et des Bucks qui accélèrent avant la dernière ligne droite

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Les Suns qui subissent le Kemba Walker Game, Giannis Antetokounmpo qui remporte son duel face à Joel Embiid et Anthony Davis pas très à l’aise pour son grand retour.

Celtics – Suns : 99-86

Magic – Pelicans : 100-135

Bucks – Sixers : 124-117

Spurs – Pistons : 106-91

Bulls – Hornets : 108-91

Mavericks – Lakers : 115-110

– Ce qu’il fallait retenir

Soirée sans pour les Suns, battus par des Celtics de retour en forme et portés cette nuit par un Kemba Walker en mode vintage (32 points à 11/17)

Victoire sans trembler des Pelicans face au Tankic d’Orlando, Zion Williamson et Brandon Ingram n’ont eu besoin que de 25/30 minutes pour faire leur carnage.

Match à sens unique entre les Bucks et des Sixers en back-to-back. Giannis Antetokounmpo a chauffé en deuxième mi-temps, Bobby Portis aussi d’ailleurs, alors que Joel Embiid a été bien limité et a fini par sortir définitivement à cause d’une douleur à l’épaule. Troisième défaite de suite pour Philly, et ce soir les Nets auront l’occasion de leur chaparder la première place. Oui oui, chaparder.

Les Spurs et les Pistons voyaient leurs équipes B s’affronter, et fort logiquement les Texans l’ont emporté face à une équipe qui était venue pour perdre.

Les Bulls ont – enfin – réagi en collant une petite volée à des Hornets essoufflés.

Anthony Davis a enfin fait son retour, et il n’a pas été franchement à l’aise.

Mais les Mavs ont tout de même eu du mal à se défaire des Lakers et de leur trio Schroder / KCP / Drummond.

Kristaps Porzingis s’est fait mal à la cheville, allez, un de plus.

– Le Top Pick en TTFL : Giannis Antetokounmpo

1h30 : Hawks – Heat

1h30 : Nets – Celtics

2h : Hornets – Cavs

2h : Rockets – Clippers

2h : Thunder – Wizards

4h : Warriors – Nuggets

4h : Blazers – Grizzlies

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et douze matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !