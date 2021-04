Shaqtin’ A Fool, saison 2020-21, Vol. 16 : Tristan Thompson nouveau recordman du fastest Shaqtin’ of all time

It’s Friday then… Then Shaqtin’ A Fool, what ? Et oui the last day before the weekend est synonyme de retour sur les quatre plus gros fails de la semaine. C’est parti pour deux minutes d’ actions OVNI à l’heure du petit dej/café avec ou sans clope/pause trône/métro time.

On commence avec un certain Chris Paul, qui a le champ libre pour aller inscrire un petit lay-up à l’aise Blaise pour se mettre en confiance, mais non, c’est toujours mieux de faire un eurostep dans le vent conclu par un bon vieux in and out des familles. On enchaîne avec une séquence lunaire entre Warriors et Wizards, avec comme acteurs principaux Kelly Oubre Jr. et Russell Westbrook. Troisième action du jour, Tristan Thompson, 30 ans, n’a pas encore compris le concept de l’entre-deux et entre donc par la grande porte dans le Shaqtin Book des records catégorie vitesse d’exécution. Le dernier numéro du festival des marionnettes NBA vous est proposé par Grayson Allen qui, bien malgré lui, se voit caracoler en tête du classement des fails de la semaine avec la complicité de Facundo Campazzo.