Tragique nouvelle sur la planète basket : le prospect Terrence Clarke décédé dans un accident de voiture à l’âge de 19 ans

C’est le genre de nouvelle qu’on déteste écrire, mais qui malheureusement est bien réelle. Ce vendredi matin, on a appris le décès de Terrence Clarke, prospect formé à Kentucky qui avait décidé de se présenter à la prochaine Draft NBA. Il avait 19 ans.

Malgré la victoire des Celtics face aux Suns cette nuit, Brad Stevens et Kemba Walker ont eu du mal à parler du succès de leur équipe. Et pour cause, le prospect originaire de Boston Terrence Clarke a perdu la vie dans un accident de voiture à Los Angeles jeudi, le tout à seulement 19 ans. L’horrible nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN. D’après les infos de WKTY, Clarke rentrait d’un entraînement avec son copain Brandon Boston Jr., avec qui il a joué à l’université. Passé par Kentucky pour sa saison freshman, où il a joué huit rencontres (9,6 points de moyenne, il a raté 17 matchs pour une blessure au pied) sous les ordres du coach John Calipari et aux côtés du Frenchie Olivier Sarr, Clarke venait tout juste de s’engager avec l’agence Klutch Sports de Rich Paul et LeBron James en vue de la prochaine Draft NBA. Coach Cal a publié un communiqué pour exprimer son énorme tristesse suite à la tragédie, tandis que LeBron a posté une photo de Terrence Clarke sur son compte Instagram. Le rookie des Bulls Patrick Williams, également né en 2001 comme Clarke, a lui quitté le banc cette nuit lors de la rencontre opposant Chicago à Charlotte, avant de revenir dans le match.

« Terrence Clarke était un super gamin, qui possédait une personnalité rayonnante avec son sourire et sa joie. » – John Calipari

Lycéen cinq étoiles et considéré comme l’un des meilleurs arrières de la classe 2020, Terrence Clarke pouvait légitimement rêver à une place en NBA. Il était considéré comme un potentiel lottery pick avant le début de son aventure universitaire, et même si sa première saison en NCAA n’a pas été transcendante, le talent et le potentiel étaient là pour espérer se faire une place chez les grands. En pleine préparation pour rejoindre les pros, Clarke voulait représenter sa ville de Boston du mieux possible. Un véritable espoir local donc, passé par le même lycée qu’un certain Donovan Mitchell, et qui s’était même entraîné avec les stars des Celtics Jaylen Brown et Jayson Tatum.

Le monde du basket US est en deuil aujourd’hui. Il vient de perdre une pépite qui ne pensait qu’à une chose, se faire un nom en NBA. RIP Terrence Clarke.

Source texte : ESPN, wkyt.com

Rich Paul: "….Our prayers go out to Terrence and his family, who ask for privacy during this difficult time." — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 23, 2021

We are devastated to learn of our own Terrence Clarke's tragic passing. Our hearts are heavy for Terrence, his family and all of us who loved him.https://t.co/u81DDOszPa — Kentucky Basketball (@KentuckyMBB) April 23, 2021

I am absolutely gutted and sick tonight. I ask that everyone take a moment tonight to say a prayer for Terrence Clarke and his family. May he Rest In Peace. https://t.co/a1E1gysxxi pic.twitter.com/1unTygk4Tt — John Calipari (@UKCoachCalipari) April 23, 2021

@NBA please let my lil bros name get called this year we need that !!RIP 💚 pic.twitter.com/gzxoGSaMtZ — Jaylen Brown (@FCHWPO) April 23, 2021