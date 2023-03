Alors que le deuxième tour de la March Madness s’est terminé hier, on connaît les affiches du Sweet 16 qui débutera ce jeudi. Un Sweet 16 qui se jouera sans les célèbres universités de Duke, Kentucky, Kansas et North Carolina, les trois premières étant déjà éliminées du tournoi tandis que la dernière n’avait même pas réussi à se qualifier.

On les appelle les “Blue Bloods”. Pas parce qu’ils jouent tous avec un maillot bleu, mais parce qu’ils sont considérés comme des programmes d’élite en matière de basket, avec une tradition, un palmarès et une histoire qui confortent ce statut. Les Duke Blue Devils, les Kentucky Wildcats, les Kansas Jayhawks et les North Carolina Tar Heels totalisent :

23 titres de champion national (Duke 5, Kentucky 8, Kansas 4, North Carolina 6)

45 apparitions en finale nationale (Duke 11, Kentucky 12, Kansas 10, North Carolina 12)

71 apparitions au Final Four (Duke 17, Kentucky 17, Kansas 16, North Carolina 21)

Mais aujourd’hui, ils regardent tous la March Madness depuis leur canapé.

En effet, ni Duke, ni Kentucky, ni Kansas, ni North Carolina n’a réussi à se qualifier pour le Sweet 16 (les huitièmes de finale du tournoi NCAA). Et ça, c’est un événement puisque ce n’est arrivé qu’à deux reprises en 43 ans : cette année donc, et en… 2021. Entre 1980 et 2019, au moins une de ces quatre grandes universités avait atteint minimum le Top 16.

Number of Sweet 16’s WITHOUT: North Carolina, Kentucky, Duke and Kansas 1980-2019 0

2021-2023 2 pic.twitter.com/Hch9sTWTtn — CBS Sports (@CBSSports) March 19, 2023

Duke, pour la première saison post Mike Krzyzewski (légendaire coach qui a pris sa retraite l’an passé), est tombé face à Tennessee au deuxième tour samedi. Hier, Kentucky a craqué en toute fin de match face à Kansas State alors qu’il y avait la place pour passer. Quant à Kansas, champion en titre qui rêvait de doublé, la déception fut grande après la défaite surprise contre Arkansas 72-71. Et enfin, North Carolina – finaliste NCAA en 2022 – a essentiellement brillé par son absence cette année, les hommes d’Hubert Davis ne se qualifiant même pas pour la March Madness alors qu’ils étaient classés #1 en présaison.

Le programme du Sweet 16 :

Kansas State #3 – Michigan State #7 (jeudi à 23h30)

UConn #4 – Arkansas #8 (dans la nuit de jeudi à vendredi, 0h15)

Tennessee #4 – Florida Atlantic #9 (dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h)

UCLA #2 – Gonzaga #3 (dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h45)

Alabama #1 – San Diego State #5 (vendredi à 23h30)

Houston #1 – Miami #5 (dans la nuit de vendredi à samedi, 0h15)

Creighton #6 – Princeton #15 (dans la nuit de vendredi à samedi, 2h)

Texas #2 – Xavier #3 (dans la nuit de vendredi à samedi, 2h45)

Le reste du tournoi NCAA se jouera donc sans ces quatre monuments du basket universitaire. Et ça, ça fait toujours bizarre, même si seule l’université de Kansas faisait vraiment partie des grands favoris.

__________

Source texte : CBS Sports