Absent des terrains depuis début mars à cause de sa vidéo Instagram où il s’est montré avec un gun à la main, Ja Morant se rapproche sérieusement d’un retour. Maintenant que sa suspension est levée, le meneur star des Grizzlies pourrait en effet rejouer dès ce mercredi.

Théoriquement, Ja Morant est éligible pour participer à la rencontre entre Memphis et Dallas ce soir dans le Tennessee. Il a purgé sa suspension de huit matchs infligée par la NBA et les Grizzlies sont prêts à le réaccueillir dans l’équipe. Mais après une absence de 17 jours, il vaut mieux ne pas précipiter les choses. C’est ainsi que Ja fera l’impasse sur l’opposition de ce lundi, mais une participation au match de Houston dans deux jours – à Memphis – semble dans les tuyaux si l’on en croit Shams Charania de The Athletic.

Ja Morant could make his return to the Grizzlies lineup as soon as Wednesday, per @ShamsCharania pic.twitter.com/tyIdBPJsjt — Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2023

On imagine que Morant et les Grizzlies préfèrent privilégier un retour lors d’un match joué à la maison, car qui sait quel sera l’accueil pour la star de Memphis en dehors du Tennessee. Bonne nouvelle, les hommes de Taylor Jenkins ne joueront pas à l’extérieur avant le 26 mars prochain, du côté d’Atlanta, et enchaîneront par trois matchs supplémentaires à domicile. Idéal pour permettre à Morant de reprendre ses marques, et à l’ensemble de l’équipe de laisser l’épisode de l’arme à feu derrière elle.

Sans Ja Morant, Memphis a encore une fois montré sa solidité collective ces trois dernières semaines : 8 matchs joués, 5 victoires, 3 défaites. Les Grizzlies sont particulièrement chauds en ce moment, eux qui ont remporté cinq de leurs six derniers matchs derrière les belles perfs de Tyus Jones, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane ou encore Dillon Brooks.

Avec le retour imminent de Morant, l’objectif sera de sécuriser la deuxième place de l’Ouest, que Memphis se dispute actuellement avec Sacramento (bilan similaire de 43 victoires – 27 défaites).

__________

Source texte : Shams Charania (The Athletic)