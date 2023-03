Mis à l’écart par les Grizzlies depuis l’épisode de la vidéo Instagram dans lequel il s’est montré avec une arme dans un bar du Colorado, Ja Morant devait attendre la sanction de la NBA pour avoir plus de visibilité concernant un potentiel retour : elle vient tout juste de tomber.

8 matchs de suspension, sans salaire.

Voilà ce qu’a décidé d’infliger la Ligue à la superstar des Grizzlies pour “comportement allant au détriment de la ligue”. La nouvelle a été balancée ce mercredi soir par Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui avait également annoncée quelques minutes plus tôt que Morant et le commissionnaire de la NBA s’étaient rencontrés à New York aujourd’hui pour discuter de son comportement récent.

The NBA is suspending Memphis Grizzlies star Ja Morant for eight games without pay for conduct detrimental to the league, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 15, 2023

Si l’on en croit les résultats de l’enquête menée par la NBA ces derniers jours :

le flingue qu’on voit dans la vidéo n’est pas celui de Morant, ou en tout cas il n’y a pas suffisamment d’éléments pour affirmer avec certitude qu’il appartient à Morant, que le joueur l’a amené lui-même en boîte de nuit, et qu’il s’est affiché avec pendant une période prolongée ;

Ja Morant n’était pas en possession de l’arme en question pendant qu’il voyageait avec son équipe et se trouvait dans des infrastructures NBA.

Ja Morant évite donc une suspension à rallonge, certains mentionnant ces derniers jours la possibilité qu’il prenne 50 matchs par la NBA comme Gilbert Arenas à l’époque.

The NBA says that the games Grizzlies star Ja Morant has already missed will count as part of his eight-game suspension, making him eligible to return Monday at home against Dallas. The league’s full statement on its Morant investigation: pic.twitter.com/TG6lnkSSPm — Marc Stein (@TheSteinLine) March 15, 2023

Info très importante à garder en tête : les cinq rencontres manquées par Ja Morant depuis l’incident font partie de la suspension des huit matchs, ce qui signifie que Ja peut théoriquement rejouer dès le 20 mars prochain contre les Mavericks. Néanmoins, il va probablement falloir un peu plus de temps avant que Morant ne retrouve les parquets.

Toujours selon le Woj, Ja n’a pas touché la balle orange pendant son séjour (rapide) en Floride, où il a suivi un programme de soutien psychologique. Programme qu’il a désormais quitté pour revenir progressivement sur les parquets après une absence de plus de dix jours. Il y a donc un mini-processus de remise en forme par lequel Morant doit passer avant de pouvoir rejouer.

Reste à voir comment les Grizzlies vont gérer ce futur retour, qui devrait se faire durant les dix derniers jours de mars.

Morant hadn’t been playing basketball while at a counseling center in Florida, so his ramp up is expected to extend past Monday’s game vs. Dallas when he’s first eligible to return, sources tell ESPN. It’s expected that he’ll return to play shortly thereafter. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 15, 2023



_________

Source texte : ESPN, NBA