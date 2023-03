Ja Morant aurait intégré un programme de soutien psychologique

À l’écart des Grizzlies suite à sa vidéo polémique sur Instagram, Ja Morant aurait décidé d’intégrer un programme de soutien psychologique en Floride.

Mis sur la touche par les Grizzlies depuis désormais cinq matchs, Ja Morant ne semble toujours pas proche d’un retour au jeu. La suspension initiale de deux matchs, prolongée ensuite avec quatre nouvelles rencontres, est censée se terminer après le match de mercredi face au Heat. Néanmoins, Taylor Jenkins n’a cessé de répéter qu’il était impossible de donner une date de retour pour son joueur, lancé dans un “processus de guérison”. Dans cette optique, la star des Grizzlies suivrait désormais un programme d’aide psychologique du côté de la Floride. Une info balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Reporting with @ESPN_MacMahon on Memphis star Ja Morant entering counseling program in Florida: https://t.co/LfDcRwdAkS — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 14, 2023

Dans son communiqué post-vidéo, Ja Morant avait indiqué qu’il cherchait de l’aide et notamment de nouvelles méthodes pour gérer son stress, il joint donc les actes aux mots en rejoignant ce programme de conseils psychologiques. La question est désormais de savoir combien de temps les Grizzlies seront privés de leur joueur. Selon Marc J. Spears, rien ne dit que la pépite du Tennessee reviendra cette saison.

“Il y a des choses que j’ai entendues et que je ne devrais pas partager sur ce podcast… mais j’espère que Ja Morant prend soin de lui. Mon avis, c’est qu’il ne rejouera pas de la saison.” Marc J Spears, dans le dernier épisode Hoop Collective de Brian Windhorst. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 14, 2023

On n’en est évidemment pas là, d’autant que la NBA aura aussi son mot à dire lorsque Memphis décidera de réintégrer son joueur. Sera-t-il suspendu par la Ligue ? Si oui, pour combien de temps ? Adam Silver et ses copains sont toujours en train d’enquêter et aucune piste n’est à écarter concernant la sanction à venir. Avec seulement quinze matchs à jouer au calendrier, il n’est pas certain qu’on revoit le marsupilami de Memphis sur cet exercice.

Source texte : ESPN