La saison de Killian Hayes est – une fois de plus – à analyser avec des pincettes. Entame très compliquée, un vrai coup de chaud entre l’Armistice et les Rois Mages, puis le rhume choppé à Paris, un rhume qui dure, qui dure… jusqu’à ces derniers jours lors desquels Kiki semble aller mieux. On essaie de garder le cap jusqu’à la fin de saison ?

Ce ne sont que deux matchs face aux faibles Pacers.

Mais on a le droit d’être heureux pour lui non ?

17 points, 6 rebonds, 13 passes et 2 steals le samedi. 10 points et 11 passes le lundi. Dans la double-confrontation entre les Pistons et les Pacers, officiellement le duel le plus pourlingue de l’histoire, Killian Hayes s’est montré et il a rappelé qu’il n’était pas là par hasard. Pour le côté all-time on repassera, cette fois-ci pas de superlatifs dans l’article, mais un peu de chaleur dans nos cœurs mine de rien, car ces derniers temps le jeune meneur français n’était pas vraiment dans son assiette.

Série de défaites (11 de suite avant la victoire cette nuit), maladresse chronique (un mal assez identifié depuis son arrivée dans la Ligue), incapacité à prendre le jeu à son compte et même petit bobo à la main pour couronner le tout, bref le mood était plutôt sombre ces dernières semaines mais les deux derniers matchs viennent remettre un peu d’intérêt à la fin de saison des Pistons.

Les absences de Jaden Ivey (depuis peu) et de Cade Cunningham (depuis l’Antiquité) propulsent Kiki en tant que ball handler principal à Detroit, RJ Hampton a débarqué pour prendre un peu de confiance, il performe mais ça ne doit pas faire peur au Français, et Cory Joseph… c’est Cory Joseph, satané meilleur joueur de l’histoire des mois de mars.

La suite pour le deuxième meilleur Kiki de France ? Washington, Miami, Denver, Atlanta, Toronto, Milwaukee. Autant d’occasion de flex, ça ne servira absolument à rien dans le Michigan si ce n’est teaser un potentiel duo franco-français la saison prochaine, mais dans la tête ça fait du bien, histoire de rappeler aussi que le gamin n’est pas le Français le plus haut drafté de l’histoire (jusqu’à juin) pour rien.