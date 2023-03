Jabari Smith Jr. a connu une saison difficile avec les Rockets. Peu de victoires, peu de réussite individuelle et un projet inexistant. Heureusement, maintenant que Houston est libéré de tout poids cette saison (ça n’aurait pas du être le cas depuis octobre ?..), le pick n°3 de la dernière draft semble se libérer et il envoie du lourd.

Les débuts de Jabari Smith Jr. en NBA… on s’en souviendra longtemps, et on s’en souviendra pour ses difficultés. Annoncé durant des semaines et des semaines comme le first pick de la cuvée 2022, il ne sera finalement que troisième et tombe alors dans le marasme de Houston. Sa saison n’est pas “si” terrible (12,2 points et 7,1 rebonds), mais difficile de lui en vouloir quand ton équipe, qui est censée te montrer comment ça marche chez les grands, joue au basket comme dans une cour de récré de collège.

Mais désormais, la fin de la saison permet à certains de se libérer et d’envoyer du sale pour prendre confiance en eux. Jabari Smith Jr. en fait partie. Ses trois derniers matchs en sont la preuve avec des doubles-doubles solides. Pour la faire courte, on a un 30/12 contre les Pacers, un 20/10 face aux Bulls et un 24/12 tout chaud face aux Celtics avec la victoire en prime. Côté défensif, on vient même de le voir contenir Jayson Tatum, ça place le niveau du mec, ça rappelle aux plus avertis que JSJ est avant tout un merveilleux all-around player.

Cette bonne dynamique peut être annonciatrice de bonnes choses pour la suite. Déjà pour finir la saison en beauté d’un point de vue individuel, parce que le collectif des Rockets est bon dernier de l’Ouest et ça ne devrait pas bouger car on maximise la course au Victor Wembanyama à H-Town.

Le groupe est jeune, à fort potentiel, et Jabari Smith Jr. peut être un cadre de ce renouveau. Avec Jalen Green, Alperen Sengun, un futur haut choix de draft à ses côtés (et un coach, par pitié), le groupe peut donner quelque chose d’intéressant et pourquoi pas accrocher le play-in à court-terme. On y croit ? Le talent de Jabari en tout cas, on y croit.