Grosse session NBA hier soir, et comme souvent avant les matchs… la communauté a pu se rassembler autour d’un café pour papoter de tout et de rien.

Dans le Allez, café de ce lundi soir ? On fait le point sur la semaine écoulée en NBA, avec les joueurs récompensés, le retrait de maillot de Pau Gasol et la blessure de Kevin Durant. On revient ensuite sur les Sixers, on se demande si on peut croire en eux en Playoffs et on termine par un grand quiz. Toujours la meilleure manière de se préparer avant une nuit de match, ça ne change pas, et pour les couche-tôt on balance donc le petit replay qui va bien histoire de rester au parfum. 1h13 d’infos et de bonne humeur, y’a plus qu’à cliquer et on s’occupe du reste !