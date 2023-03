En fin de match cette nuit, Brook Lopez et Trey Lyles en sont venus aux mains alors qu’il ne restait que 15 secondes à jouer entre les Bucks et les Kings et que le match était plié.

Ambiance Saint-Valentin un mois après ladite fête. Cette nuit, Brook Lopez et Trey Lyles en sont venus aux câlins et autres déclarations d’amour. Cela s’est déroulé dans une défaite des Kings à Milwaukee, les Bucks étaient en mission, menés par un Giannis Antetokounmpo injouable à 46 points, 12 rebonds et 4 passes. Mais ce dernier est aussi impliqué dans l’action marquante de cette fin de match.

Alors que les joueurs attendent les dernières secondes du match avant de rentrer au vestiaire, Trey Lyles vient chercher des noises au Greek Freak, qui dribblait patiemment sur le bas-côté. Frustré, le joueur des Kings voulait sûrement toucher un peu le ballon, lui qui ne joue que 16 minutes par match à l’aube de sa huitième saison en NBA. Mais cela n’a pas plu à Brook Lopez, aka le garde du corps officieux de Giannis. Lopez est donc venu confronter Trey Lyles dans un style propre aux années 80 que les Bad Boys ont sûrement dû kiffer depuis leur canapé.

Brook Lopez and Trey Lyles both got ejected after wild scuffle 😳 pic.twitter.com/OmzV0BwtfK — Bleacher Report (@BleacherReport) March 14, 2023

Résultat : les deux se retrouvent instantanément éjectés du match. Avec la politique Bisounours appliquée par la grande ligue depuis plusieurs années, on peut s’attendre à une amende pour les deux larrons, voire quelques matchs de suspension.