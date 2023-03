Ben Simmons va rester indisponible encore un petit moment. Blessé depuis un mois au genou et au dos, le quarterback des Nets n’a pas de date de prévue pour son retour. Un dossier qui commence à devenir de plus en plus inquiétant.

Depuis un mois et un match face au Heat, Ben Simmons n’a pas remis les pieds sur un parquet NBA. La faute à des blessures au dos et au genou que le meneur devenu forward puis poste 7 n’arrive pas à évacuer. Pour le moment, aucune date pour son retour n’a été prévue. Cela rend le dossier très inquiétant car il n’en est évidemment pas à sa première absence de ce type. Puis, ça n’arrange toujours pas son moral, dans une phase assez sombre depuis deux ans. Son entraîneur, Jacques Vaughn n’est même pas sûr de le revoir de la saison régulière, bien qu’il laisse une (petite) porte ouverte.

“Je pense que c’est très simple : il soigne encore ses douleurs de dos et de genou, il est rentré chez lui à Brooklyn, et nous verrons où est ce qu’il en est une fois rentré du roadtrip.”

Si l’entraîneur des Nets voulait faire flou, il a totalement réussi sa mission avec une bonne réponse de normand qui nous frustre beaucoup. En gros, un retour de Ben Simmons cette saison c’est p’t’être bin oui, p’t’être bin non. Les joueurs de Brooklyn rentreront en ville après le match de cette nuit face à OKC.

Depuis qu’il est chez les blancs et noirs, Ben Simmons apporte par très légers à-coups son expérience et sa solidité défensive, mais pêche énormément en attaque. Il n’atteint même pas les 7 points de moyenne cette saison avec 42 matchs au compteur et doit encore s’intégrer à cette nouvelle équipe des Nets… radicalement opposée à la première qu’il a connu. Fini les stars, désormais c’est Mikal Bridges aux commandes, tout se passe dans la joie et la bonne humeur et ce sera, une fois de plus, à Ben Simmons de faire le taf pour coller au mieux au projet.

