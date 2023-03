Pour sa première année en tant que directeur général de Team USA, Grant Hill frappe un grand coup. Il retire l’engagement moral que devaient prendre les joueurs sous Jerry Colangelo, plus besoin désormais de penser long terme dans l’équipe nationale américaine.

Alors que la prochaine Coupe du monde de basket arrive en août et que les JO de Paris sont dans un an, Grant Hill change un point fondamental chez Team USA. Grâce à sa nouvelle fonction de directeur général de l’équipe nationale, il a décidé de retirer les engagements cycliques que devaient prendre les joueurs pour porter le maillot bleu, blanc et teinté de rouge. Plus besoin donc de signer pour deux compétitions à la fois, tout se fera au moment venu.

“Il n’y a pas d’engagement nécessaire, plus de “si vous voulez jouer aux Jeux olympiques, vous devez jouer ici”. Je comprends pourquoi cela a été mis en place et je pense que cela a été un énorme succès mais nous pensons que nous devons y changer quelque chose.”

Un allègement qui devrait en réjouir quelques uns. À la fin de chaque longue et épuisante saison NBA, chacun pourra donc choisir de se reposer pour la suivante ou de rejoindre Team USA pour ajouter un nouveau trophée à leur armoire, sauf si la France s’en mêle évidemment. D’ailleurs, Steve Kerr, nouveau coach des Américains, aurait déjà approché Alex Caruso, Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane pour les intégrer à l’équipe pour le prochain mondial. Rien d’officiel, mais Grant Hill voit en tout cas ce changement comme une “adaptation à l’époque” et un besoin pour les joueurs.

“Si vous regardez la NBA, elle a énormément changé. Elle a changé depuis que j’ai pris ma retraite en 2013. Chaque génération est différente et il est important pour nous, en tant que dirigeants, en particulier pour USA Basketball, de le reconnaître et d’être prêts à s’adapter à ce changement.”

En tout cas, Grant Hill ne perd pas temps et prend ses responsabilités dès sa première année en poste. Et attention car, quoiqu’il arrive, le squad des Ricains en septembre sera monstrueusement solide.

Source texte : ESPN