Il y a 14 ans, Stephen Curry était dans sa dernière saison universitaire du côté de Davidson, avant de rejoindre la NBA pour changer à jamais le basketball en tant que jeu. L’occasion pour nous de nous plonger dans la fin des années 2000 afin de voir ce que les scouts NBA pensaient du Chef avant qu’il ne débarque chez les grands.

Rassurez-vous, Stephen Curry ne sort pas de nulle part et ce n’est pas ce que l’on cherchera à démontrer dans ce papier. Non, car ce bon Steph a réalisé une pure carrière NCAA avant de s’offrir le grand saut en NBA. Meilleur rookie de sa conférence NCAA après avoir permis à son équipe de se qualifier à la March Madness pour sa première saison à la fac, Babyface souhaite poursuivre son apprentissage et réitère l’exploit la saison d’après.

En ajoutant quand même 40 points au premier tour du célèbre tournoi pour qualifier Davidson en quart de finale. Une première pour l’université depuis 1969, faut dire que c’est donc quand même quelque chose que de réussir à accomplir ceci. Éliminé au tour d’après, Steph ne goûtera jamais au titre universitaire… mais s’il savait ce qui l’attendait ensuite.

Sa troisième année à la fac sera la dernière, celle qui permet de perfectionner le jeu mais aussi de faire grimper sa cote auprès des franchises NBA avant la Draft. Meilleur marqueur de NCAA, meilleur marqueur de l’histoire de son université, mais pas de place en March Madness hélas. Direction la Grande Ligue donc, et c’est là que l’on arrive au coeur de notre sujet du jour. Qu’en pensaient donc les scouts à quelques semaines de la Draft ?

Chez NBADraft.net, les avis sont tranchés : certes, Stephen Curry est un attaquant qui “n’a peur de rien sur le terrain” et qui met la défense en difficulté à chaque fois qu’il a la balle en main. Pour autant, son talent de meneur n’est pas celui jugé nécessaire pour survivre en NBA. “Il n’est pas un meneur sur lequel une franchise NBA pourra se reposer afin de gérer une équipe“. Bon, pas besoin d’en dire plus hein. La dédicace à Stevan Petrovic, qui rapportait en 2008 que Curry devait “apprendre à jouer au poste de meneur pour s’en sortir en NBA“.

Allez, on continue un peu la revue ? Encore quelques exemples, et notamment le sympathique rapport du Bleacher Report, qui indique que Stephen Curry pouvait être comparé à un certain Steve Kerr… joli signe du destin, n’est-ce pas ? Bon, par contre on repassera sur le flair de la phrase “Il ne sera probablement jamais une star de cette ligue, mais devrait s’en sortir grâce à ses capacités multiples”. Une dernière pour la route, avec Tankathon, référence en termes de mock drafts, qui mettait des gros points rouges sur la dimension physique de Steph mais aussi sur sa capacité à passer le ballon.

Stephen Curry fête ses 35 ans aujourd’hui. Du coup, voici une compilation de ses shoots rentrés en se retournant avant que ça fasse filoche.pic.twitter.com/4FRebzhjXQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 14, 2023

La suite ? Double MVP, quadruple champion NBA, MVP des finales, neuf sélections All-Star avec les Warriors. Un jeu changé à jamais, de la NBA à la cour de l’école de votre canton en passant par le match de U17 départemental entre Bellevigny et Challans. Et c’est peut-être ça le plus grand. Avoir réussi à ouvrir une nouvelle fois la porte de ce sport et de cette ligue à tous. En montrant à tout le monde que pour faire comme une star NBA, il n’y avait pas besoin de mesurer deux mètres et dunker. Un simple tir à 3-points peut désormais vous mettre dans la peau de l’un des plus grands de l’histoire de ce sport, et le fait d’écrire cette phrase foutrait presque des frissons à l’idée de ce que Stephen Curry a accompli en terme de grandeur.

Sources : Tankathon, NBADraft.net, Bleacher Report, Draft Express, ESPN.