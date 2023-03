Nouvelle philosophie à Miami, Kyle Lowry débute désormais les matchs en sortie de banc. Une tactique nouvelle censée galvaniser le banc du Heat, en souffrance cette saison.

Pas de solution miracle à South Beach, si ce n’est un changement étonnant dans la rotation du Heat. Depuis son retour de blessure samedi contre le Magic, Kyle Lowry débute les rencontres assis sur le banc. C’est une première depuis un bail pour le meneur de 37 ans, lui qui n’avait pas connu ce rôle depuis 2013, à l’époque où ce dernier venait de se faire transférer de Houston vers Toronto. Une jolie série de 667 matchs en tant que starter, interrompue samedi dernier dans une défaite en prolongation contre les voisins d’Orlando.

Après ce match, l’ancien meneur des Raptors était d’ailleurs interrogé sur son statut de remplaçant par Nick Friedell de ESPN. Après avoir manqué 15 rencontres, Lowry expliquait alors qu’il tient simplement à aider l’équipe comme il peut.

“Je sais au fond de moi que je suis un starter, mais on doit aussi comprendre ce qui ne va pas. Moi et [Erik Spoelstra] avons parlé. Nous voulons être certains que je sois en forme pour ne pas avoir de contre-coup et devoir à nouveau changer la lineup et la rotation” – Kyle Lowry