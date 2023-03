Wilt Chamberlain, Bill Walton, Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar, Jaylen Brown, Klay Thompson, Andre Iguodala… Mais que peuvent avoir tous ces noms en commun ? Vous serez peut-être surpris d’apprendre que ces derniers sont de fins amateurs… d’échecs ! L’occasion de faire un petit focus sur ces épisodes où les deux disciplines se sont croisées.

Luka Doncic : aussi injouable sur les parquets que derrière un écran

Impossible de passer à côté du génie slovène, tant sur les parquets de la Grande Ligue que désormais en tant…qu’intelligence artificielle. Il y a quelques mois, Luka Doncic était ainsi interviewé en conférence de presse, et après qu’un des journalistes lui demandât s’il suivait l’actualité sur son téléphone, Doncic secoua la tête, en expliquant sur un ton farceur qu’il préférait jouer aux échecs.

Le canular aurait pu s’arrêter là. Mais Chess.com, la célèbre plateforme d’échecs, profita du mini buzz généré pour faire un partenariat avec le Slovène, en créant le mythique Luk.AI bot : un moteur d’échecs que n’importe quel joueur peut défier à tout moment.

Sur le site, chaque moteur possède sa propre particularité (son niveau, sa technique d’ouverture, son style de jeu…). La subtilité de Luk.AI ? L’ordinateur a été introduit avec un niveau de débutant (500 elo), mais son niveau augmente à mesure que, à travers le monde, les joueurs s’amusent à le défier. La description en dessous de Luk.AI justifie cette variation par la courbe de progression délirante du numéro 77 depuis son arrivé en NBA. A noter qu’il ne s’agit pas de machine learning : l’ordinateur n’apprend pas vraiment des joueurs, mais en réalité, le niveau gonfle simplement selon le nombre de joueurs le défiant.

https://t.co/nyHDnHgab5 chess skill unlocked. Play against him so he can get stronger. Let’s go! https://t.co/w8ua4I9orb — Luka Doncic (@luka7doncic) February 17, 2023

Si vous souhaitez défier l’IA de Luka Doncic, cela se passe par ici ! Mais prenez garde. Vous risquez d’avoir autant difficulté que de jouer contre lui au basket ! En quelques jours, l’ordinateur a atteint un elo de 3000. Pour rappel, les Grands maîtres internationaux (GM), soit les plus grands génies du jeu, avoisinent les 2700. Seuls des super-ordinateurs tels que Leela Chess Zero, ou bien Stockfish pourraient encore le battre aujourd’hui.

S’occuper pendant la crise du COVID 19

Pendant la crise sanitaire, le basket-ball a connu une longue période d’arrêt s’étalant sur plusieurs mois. Pendant ce même laps de temps, les échecs ont connu une croissance absolument folle, notamment avec l’arrivé de la série The Queen’s Gambit sur Netflix. Mais un autre facteur à son développement aussi rapide peut être également expliqué par l’intérêt qu’ont soudainement porté les superstars, et principalement les athlètes. C’est le cas par exemple de Gordon Hayward. Transféré à Charlotte pendant l’intersaison 2020-2021, l’ailier a profité de la pause pour prendre des cours particuliers sur Internet. Cette soirée là par exemple (voir ci-dessous), il était en compagnie de Levy Rozman aka Gotham Chess pour les intimes : un créateur de contenu honoré du titre de Maître International.

Mais Hayward n’est pas le seul à avoir étoffé son jeu aux échecs. Daryl Morey était également inspiré durant cette période et a accepté un entretien exclusif avec Hikaru Nakamura, Grand Maître et 5 fois champions des Etats-Unis. Si vous souhaitez découvrir plus intimement une discussion passionnante entre deux génies de leur jeu respectif, la vidéo est également disponible sur YouTube.

Giannis Antetokounmpo, quant à lui, ne s’est pas embêté à faire des heures supplémentaires d’apprentissage. Il s’en est remis à jouer avec sa partenaire, Mariah Danae.

Une publicité qui nous fait voyager au pays de la nostalgie

Ce n’est pas la première fois que le basket et les échecs se font des clins d’œil. En 2009, la NBA avait ainsi osé une publicité alliant les deux disciplines, afin de donner un coup de boost aux Playoffs. Cette annonce mettait alors en exergue toutes les plus grandes stars de l’époque. On y retrouvait en tête d’affiche le regretté Kobe Bryant, mais aussi Ray Allen, Kevin Garnett, Dwyane Wade, Brandon Roy ou encore Carmelo Anthony. On y découvrait ces derniers en train de se répondre, coup par coup, sur l’échiquier, mais également sur les parquets. Et il n’y a pas à dire, l’effet hype est garanti et donne envie d’aller revisionner cette époque où B-Roy avait encore des genoux.

Klay Thompson : plus passionné par les échecs que par les finales NBA ?

2018 était une année brillante pour les Warriors : à l’exception des Rockets, cette année-là personne ne viendra inquiéter la bande de Klay Thompson, et Golden State finira par s’imposer aisément face aux Cavs en finale. Durant cette période, l’arrière All-Star avait donné une interview pour The Wall Street Journal, l’occasion pour ce dernier de s’ouvrir sur son hobby du moment : les échecs. Klay avoua que, durant les road-trip, certains larrons dont lui-même, Andre Iguodala et Stephen Curry s’affrontaient en un contre un sur le plateau aux soixante-quatre cases. Il en avait également profité pour recevoir quelques conseils de Magnus Carlsen en personne, considéré par de nombreux amateurs comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. En retour, le Norvégien avait manifesté sa passion pour la balle orange sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, on vous donne un indice sur ses équipes fétiches…

NBA trade deadline. Nothing like it. Harden and peak Embiid in Philly🔥 1-2-3-4-5 SIXERS Get that work in @dmorey👏 — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) February 10, 2022

Si on peut penser qu’un monde sépare la NBA et les échecs, ce serait oublier toutes les similitudes qu’ils partagent. Attaque, défense, prise à deux, tactique, compétition… Le jeu des rois partage décidément bien plus de similarités avec la balle orange qu’on ne l’imagine.