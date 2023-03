On est certes un peu à la bourre car février est terminé depuis un petit moment, mais ce n’est pas une raison pour zapper la Team Al(l)ine qui a mis la misère aux autres équipes de TTFL le mois dernier avec 10210 points. Soit autant de raisons de crier Aline, pour qu’elle revienne.

Salut la team AL(L)ine. Félicitations, vous êtes la meilleur équipe de TTFL du mois de février. Vos premières impressions ?

Réponse de ChristopheMichtolak :

Tous les « Christophe » sont fiers de cette perf bien sûr .. ça fait super plaisir ….mais on va pas s’arrêter en si bon chemin … la route est longue … donc, comptez sur nous pour rien lâcher …

Vous pouvez vous présenter un peu ? Depuis combien de temps vous jouez ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

Réponse de ChristopheMaHey le capitaine :

Al(l)ine est une équipe créée juste avant le début de cette saison mais composée de 10 joueurs assidus de la TTFL depuis plusieurs saisons. Le nom (éclaté, mais on assume) est un jeu de mot autour de notre façon de jouer dans cette team et aussi le tube incroyable de Christophe « Aline ». C’est pour ça, d’ailleurs, que nous avons tous des pseudos en Christophe. 7 membres se connaissaient déjà soit IRL soit par le biais d’autres teams dans le jeu. 3 membres ont été recrutés via Twitter lorsque la décision de monter cette première (pour tous) équipe all-in a été prise.

Depuis combien de temps votre équipe existe ? Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

Réponse de ChristopheVilaine :

Depuis 2016, c’est à dire la toute première édition. Sur cette saison rookie je termine 8eme du général (sous un autre pseudo, DelkaBzh). À l’époque le niveau était moins haut en terme de score, depuis la TTFL a pris tellement d’ampleur.

Avec cette prestation, vous ambitionnez le titre à la fin de la saison ?

Réponse de ChristopheRockencours :

Le titre est malheureusement un peu loin mais on peut toujours en rêver oui. L’objectif ça sera de rester en Ligue 1 et de viser le titre en Playoffs! #TopOfTheTop 💪🏼

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que vous avez réussi ? Vous avez misé sur Damian Lillard lors de son 105 par exemple ?

Réponse de ChristopheBizard :

Pour le choix du joueur au quotidien on pick à tour de rôle en respectant de façon militaire l’ordre alphabétique de nos prénoms, tout en se consultant assidûment dans un groupe whatsapp. On a bien sûr eu le Lilliard a 105, ainsi qu’un Bam a 71, Jalen Brunson a 60, et LBJ 61 le soir du record all time.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

Réponse de ChristopheBizard :

En février, notre pire pick a été Jrue, 23 vs Chicago juste avant le All Star Game. Quasi pas de carottes, on a été super régulier sur le mois, 47 de moyenne.

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

Réponse depuis Osaka de ChristopheAlamecque

Je ne pense pas qu’une équipe Rookie puisse se permettre de donner des conseils à donner aux autres. Ah, en fait si, j’en ai un. Allez absolument voir au cinéma le documentaire de notre daron « Christophe…définitivement » et, comme nous, vous crierez, criereeeeeez « All-iiiiin » 🤣

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation. On vous souhaite le meilleur, mais de préférence derrière la Team TrashTalk – si on veut bien se réveiller un peu…