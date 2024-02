Alors que Team USA prévoit d’envoyer l’artillerie lourde à Paris pour les Jeux Olympiques 2024, on vient d’apprendre que Jrue Holiday fera partie du groupe des 12 joueurs représentant l’équipe américaine dans quelques mois.

LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, voilà les grands noms qu’on attend aux JO cet été. Mais au milieu de ces superstars, une place est réservée à Jrue Holiday.

C’est ce qu’indiquent Shams Charania et Joe Vardon de The Athletic. D’après eux, la fédération américaine a insisté auprès du joueur pour obtenir son engagement, engagement que Jrue aurait donné au boss d’USA Basketball Grant Hill. Sauf empêchement/blessure, Holiday sera donc de la partie cet été.

Jrue Holiday is expected to be among the 12 members of Team USA’s roster for the 2024 Olympics, sources tell @ShamsCharania and @joevardon.

Team officials have valued Holiday’s two-way ability, point-of-attack defense and dynamic playmaking.https://t.co/jrAeW5hzrk pic.twitter.com/ilfY1mb3G3

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) February 28, 2024

On se souvient du rôle qu’a joué Jrue Holiday lors des Jeux Olympiques de Tokyo, où il a été hyper précieux pour aider Team USA à rafler la médaille d’or (12 points en 25 minutes de moyenne sur la compétition). Réputé pour sa défense étouffante et son sens du collectif des deux côtés du terrain, Jrue ressemble au role player parfait pour accompagner les superstars. Vous ajoutez à ça l’expérience des grands rendez-vous – avec donc une médaille d’or olympique sur le CV mais aussi un titre NBA remporté aux Bucks – et vous obtenez un membre très apprécié dans les rangs d’USA Basketball.

Évoluant dans l’armada des Boston Celtics depuis cette année, Jrue Holiday prouve encore une fois à quel point il peut impacter positivement une équipe, même dans un rôle plus limité.

__________

Source texte : The Athletic

À lire également :

JRUE HOLIDAY 👏

One of the most valuable players on the Bucks & Team USA pic.twitter.com/Kyoz1bV0Yl

— Ballislife.com (@Ballislife) August 7, 2021