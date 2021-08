Jrue Holiday a passé un bel été : champion NBA et phénoménal à Tokyo, un crack au sommet de son art

Il était arrivé à la bourre, juste avant le début des Jeux Olympiques et probablement encore un peu dans l’euphorie, Finales NBA oblige. On pouvait légitimement se demander dans quel état physique et mental il serait après son long parcours en Playoffs. Mais Jrue Holiday a répondu présent pour les siens. Plus que ça même, il a été grand quasiment du début à la fin, pour aider Team USA à atteindre la médaille d’or. Champion NBA et champion olympique en seulement trois semaines, ça va on a connu pire comme été.

Jrue Holiday va enfin pouvoir profiter de ses vacances, avec une bague de champion NBA au doigt et une médaille d’or autour du cou. En l’espace d’un été, 17 jours pour être précis, il a ajouté les deux plus belles lignes imaginables à son palmarès, d’abord avec Milwaukee puis avec l’équipe nationale américaine. Avec son copain des Bucks Khris Middleton, il a marqué l’histoire, ces deux-là formant le premier duo à remporter un titre NBA et un titre olympique la même année depuis Michael Jordan et Scottie Pippen en 1992. Pas mal non ? Au total, seulement quatre joueurs avaient réussi cette doublette, avec LeBron James (2012) et Kyrie Irving (2016) qui s’ajoutent aux deux légendes des Bulls. Ils sont donc six désormais et le plus impressionnant dans tout ça, c’est que Jrue a encore une fois été hyper précieux pour son équipe, comme c’était déjà le cas avec les Bucks. Car si Middleton s’est lui montré plutôt discret tout au long des Jeux, Holiday aura peut-être été le deuxième meilleur joueur de Team USA sur la compétition, tout simplement. Il était censé être fatigué par la grosse campagne de Playoffs réalisée sous le maillot de Milwaukee, il était censé apporter une contribution limitée dans le costume de role player. Mais il a donc fait beaucoup plus que ça.

Remplaçant lors de la défaite en ouverture contre la France, où il avait d’ailleurs tout de suite cartonné, Jrue Holiday a ensuite été propulsé titulaire par Gregg Popovich malgré le fait qu’il n’ait pas pu faire la préparation avec Team USA. Sauf que prépa ou pas, le meneur des Bucks est finalement resté sur son petit nuage, qui l’a transporté de Milwaukee à Tokyo. Au fur et à mesure de la compétition, Jrue a maltraité ses adversaires directs à travers sa défense suffocante. En juillet dernier, il s’était occupé de Chris Paul et Devin Booker (ce dernier était sûrement très heureux de se retrouver sous le même maillot que Jrue cette fois…), en août il s’est occupé – entre autres – de Patty Mills version FIBA mais aussi de notre Evan Fournier national, qui a plutôt souffert face à Holiday lors de la grande finale de ce samedi (16 points mais à seulement 5/15 au tir pour Vavane). Réputé pour ses qualités défensives, Jrue a confirmé qu’il était extrêmement relou à jouer mais en plus de ça, il a également apporté une vraie contribution de l’autre côté du terrain. Dans un effectif composé de Kevin Durant, Damian Lillard, Jayson Tatum, Devin Booker ou encore Zach LaVine, on ne s’attendait pas trop à voir Holiday parmi les trois meilleurs scoreurs de l’équipe américaine. Et pourtant. Derrière KD et Tatum, c’est lui qui a apporté quasiment 12 points par match en 25 minutes (à 48% au tir dont 35% à 3-points), avec 5 rebonds, 4 passes décisives et pas loin de 2 interceptions en prime. Autrement dit, le bonhomme était partout. Un vrai impact de two-way player sur l’ensemble des rencontres jouées, et notamment face aux Bleus en finale, le tout avec une belle régularité. Bref, il fut indispensable à Team USA, il a quasiment toujours répondu présent, même quand ses copains galéraient. Et s’il avait préféré dire non à la sélection après les Finales pour kiffer son titre NBA et surtout souffler un peu, peut-être que la France serait championne olympique aujourd’hui.

« Le fait qu’il rejoigne l’équipe, le fait qu’il garde son engagement, est l’une des principales raisons qui expliquent pourquoi nous possédons la médaille d’or aujourd’hui. Quand vous avez un joueur comme ça que vous pouvez mettre sur le meilleur attaquant de l’équipe adverse, ça rend les choses difficiles pour eux. » – Draymond Green concernant Jrue Holiday, via USA Today

Souvent sous-estimé par les fans mais respecté par tous les joueurs qu’il croise, Jrue Holiday vit aujourd’hui sa meilleure vie. Il peut savourer, il peut enfin se reposer, à moins qu’il décide de participer également à la finale de poney sur sable demain à 14h. Après tout, la fatigue, c’est pour les autres.