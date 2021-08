Frank Vogel prolongé par les Lakers : une bonne chose de faite, maintenant y’a un nouveau titre à aller chercher

Si les Jeux Olympiques ont évidemment occupé notre esprit ces dernières heures, l’actu ne s’arrête jamais en NBA. Alors qu’on apprenait les prolongations de Kawhi Leonard et Kevin Durant hier, c’est aujourd’hui Frank Vogel qui signe une extension de contrat avec les Lakers.

En voilà une bonne chose de faite. Sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat de trois ans signé en 2019, Frank Vogel devrait rester aux Lakers après 2022 puisqu’il vient d’être prolongé par la franchise californienne si l’on en croit les infos balancées par ESPN. Pour l’instant, on ne connaît pas la durée de ce nouveau deal mais ça montre en tout cas que les dirigeants angelinos ont confiance dans leur coach. Logique on a envie de dire quand on sait que c’est Vogel qui était sur le banc lors de la saison 2019-20, ponctuée par un titre NBA dans la bubulle d’Orlando. Cependant, avec l’échec au premier tour des Playoffs il y a quelques semaines et sa fin de contrat qui approchait, on pouvait se poser quelques questions concernant son avenir à Los Angeles, encore plus quand on sait que la pression du résultat s’annonce assez forte chez les Lakers pour la saison 2021-22. Bah oui, avec le transfert de Russell Westbrook et les autres joueurs arrivés au cours de la Free Agency pour épauler les superstars LeBron James et Anthony Davis, tout autre résultat qu’un titre serait considéré comme une contre-performance pour les Purple & Gold. Et quand c’est comme ça, souvent ça transpire fort chez le coach. Si Frank Vogel devra évidemment faire le boulot, cette prolongation de contrat reste un signe assez fort de confiance de la part de ses supérieurs.

L’ancien entraîneur des Pacers mérite de rester sur le banc californien. On ne dit pas que c’est le meilleur coach all-time hein, mais il ne faut quand même pas oublier le travail qu’il a réalisé dès son arrivée dans la Cité des Anges il y a deux ans. C’est lui qui est venu imposer sa philosophie défensive – anciennement utilisée chez les Pacers – à une franchise où dominent habituellement les strass et les paillettes. Défense, jeu physique, domination à l’intérieur… tout ça c’est du Frank Vogel basketball, et ça a payé. Bien entendu, ça aide quand vous possédez un monstre comme Anthony Davis dans la raquette et que vous avez un LeBron James prêt à se refocus dans sa propre moitié de terrain tout en faisant du LeBron James dans les autres secteurs du jeu. Mais Vogel a su appuyer sur les bons boutons et surtout gagner le respect de ses joueurs, et en particulier le King, ce qui n’est jamais chose facile. Quand vous entraînez un mec comme LeBron, c’est toujours difficile de sortir de son ombre et d’obtenir le crédit que vous méritez. Vous êtes plutôt habitué aux critiques quand ça ne fonctionne pas comme il faudrait. On a fait assez de vannes sur les coachs de LBJ, qu’on aime considérer parfois comme des assistants. Pas avec Vogel. Maintenant, Frank devra prouver à nouveau qu’il peut trouver la bonne formule pour aider ses Lakers à terminer tout en haut la saison prochaine, surtout après l’élimination prématurée de 2021.

L’année qu’on vient de vivre a été difficile pour tout le monde, Vogel inclus, qui a notamment dû se débrouiller sans LBJ et AD pendant une bonne partie de la saison à cause de plusieurs bobos. À Frank de refaire un travail similaire à celui abattu dès son arrivée histoire de remettre L.A. sur la voie du succès le plus rapidement possible.

Source texte : ESPN