Touchée au dos lors du second match du tournoi de qualification olympique disputé avec l’Équipe de France, Marine Fauthoux souffre d’une hernie discale et va subir une intervention chirurgicale. Sa saison 2023-24 avec l’ASVEL est terminée, et une course contre la montre s’engage pour les Jeux Olympiques de Paris.

Tain, fait chier. Souffrante au niveau du dos depuis le second match de qualification des Bleues en Chine, Marine Fauthoux voit sa saison coupée prématurément. Celle qui est aujourd’hui l’une des joueuses importantes du groupe de Jean-Aimé Toupane ne disputera donc aucun match avec l’ASVEL d’ici l’été, et sa participation aux Jeux Olympiques de Paris est mise en suspens.

❌ Notre meneuse 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙣𝙚 𝙁𝙖𝙪𝙩𝙝𝙤𝙪𝙭 sera éloignée des parquets jusqu’à la fin de saison.

Une hernie discale peut mettre un certain temps à être soignée. Dans le cas de Marine Fauthoux, une opération sera nécessaire. La suite de sa rééducation sera très certainement basée sur l’objectif d’une participation aux Jeux Olympiques. D’ici là, patience, patience… et encore patience.

Source : ASVEL Féminin