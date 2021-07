Certains ont tendance à l’oublier mais elles sont bien là et clairement pas pour faire de la figuration. Migna Touré, Marie-Eve Paget, Ana-Maria Filip et Laetitia Guapo, quatre filles en bleu à Tokyo, quatre valeurs sûres mondiales et un objectif clair et assumé : la plus haute marche du podium, pour la grande première olympique du basket 3×3.

Un demi-terrain, 21 points à marquer. Quatorze secondes de possession, ça va vite, ça va très vite. On joue dehors, y’a du son qui sort de grosses enceintes, et du basket qui s’en voit rappelé à ses premières amours : la rue. C’est ça le basket 3×3, un ballon, un panier, mais tout va tellement plus vite et, surtout, tout peut arriver. A ce petit jeu-là ? Nos Françaises se débrouillent plutôt pas mal puisque les quatre représentantes de la discipline à Tokyo font partie des… cinq meilleures joueuses au monde au ranking FIBA. Ah ouais, « elles se débrouillent plutôt pas mal ». Accompagnées depuis des semaines par les suppléantes de luxe Caroline Heriaud et Marie Mane, qui ont dû quitter leurs partenaires le cœur lourd mais le sentiment du devoir accompli, Migna, Marie-Eve, Ana-Maria et Laetitia devront le faire au moins pour ces deux supersubs, unanimement considérées comme faisant partie de l’équipe, dans la plus pure tradition de l’esprit collectif et de partage qu’offre le 3×3 :

« Marie est tous les jours à m’assommer, à me mettre des coups, à me challenger. Elle me dit que si j’arrive à la passer je pourrai le faire sur n’importe qui. Aucune des deux ne triche. Et tout le monde n’est pas capable de faire ça. En 2017 j’étais dans ce rôle. Quand tu es investi dans un projet tu dois le faire avec le cœur. Que ce soit prendre des rebonds, ne faire que de la défense. Parce que c’est ce qu’il faut faire pour que les autres aient un résultat. Je suis très fière des filles qui nous accompagnent. » – Migna Toure via FFBB

« Pour que les autres aient un résultat ? » Dans le mille, et ça commence donc demain, sur un rythme effréné propre à la discipline. Deux matchs le samedi, face aux Etats-Unis et l’Italie, deux le dimanche face au Japon et la Chine, deux le lundi contre la Russie et la Mongolie, puis la Roumanie et un éventuel quart de finale le mardi, et enfin les demi et la finale dès le lendemain, ça envoie ça rigole pas.

Quatre filles en or tout au long de l’année et qui tenteront donc d’aller décrocher la plus belle médaille qui soit pour un sportif de haut niveau. Faites chauffer les enceintes et sortez votre plus beau maquillage, ça commence demain matin.

Source texte : 3×3 FFBB