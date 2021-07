Onyeka Okongwu out six mois : il avait commencé son année rookie à l’infirmerie, rebelote pour sa saison sophomore

Si la saison NBA vient tout juste de se terminer, les news concernant les blessures et les absences ne s’arrêtent pas. Onyeka Okongwu, le jeune pivot des Hawks, est effectivement passé sur la table d’opération hier et sera absent plusieurs mois.

Blessé au pied, Onyeka Okongwu avait dû attendre le mois de janvier 2021 pour fouler les parquets NBA pour la première fois. Pas idéal pour commencer sa carrière chez les grands, encore plus dans un contexte sponsorisé par le COVID qui n’a évidemment pas facilité la tâche des rookies de la classe 2020. Nous sommes aujourd’hui le 22 juillet 2021 et on peut déjà dire qu’Okongwu ratera également le début de la saison prochaine. Car d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, le pivot de 20 piges sélectionné en sixième choix par les Hawks sera absent six mois après une opération à l’épaule droite. Une opération visiblement nécessaire pour réparer une déchirure du labrum. Si l’on en croit le Woj, cette blessure n’est pas sortie de nulle part car le jeunot aurait été gêné à partir du mois de mai, ce qui n’a pas empêché la pépite formée à USC de contribuer au beau parcours des Hawks en Playoffs. C’est forcément un coup dur pour le développement d’Onyeka, qui ne reverra donc pas les terrains avant janvier 2022. Étant donné que la prochaine campagne doit démarrer aux alentours de mi-octobre, comme c’était le cas avant l’arrivée de ce maudit COVID, Okongwu devrait manquer toute la première partie de saison, rien que ça.

Atlanta Hawks center Onyeka Okongwu – the sixth overall pick in the 2020 NBA Draft – underwent surgery to repair a torn right shoulder labrum on Wednesday and will miss approximately six months, sources told ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 22, 2021

Le scénario est d’autant plus frustrant qu’Onyeka Okongwu commençait à monter en puissance chez les Faucons. De plus en plus utilisé au fur et à mesure de la saison régulière, une régulière conclue en beauté d’ailleurs avec une performance à 21 points, 15 rebonds, 2 interceptions et 2 contres face à Houston, le pivot d’Atlanta a apporté sa contribution en Playoffs avec des minutes de qualité en sortie de banc, derrière le titulaire Clint Capela. Les stats du bonhomme ne vont pas vous faire monter au plafond (2,7 points, 2,7 rebonds, 0,7 contre en 9,2 minutes lors des 18 matchs de postseason) mais il a donné un vrai aperçu de son potentiel, en particulier sur le plan défensif dans les séries contre les Sixers et les Bucks. Les Hawks croient beaucoup en lui et espéraient le voir continuer son ascension lors de sa saison sophomore, d’abord en Summer League cet été et puis ensuite en saison régulière, où il aurait sans doute vu son rôle grandir. Malheureusement, il va falloir prendre une nouvelle fois son mal en patience, et passer par une longue rééducation avant de pouvoir gambader à nouveau sur les parquets.

Une relation sérieuse commence à se construire entre Onyeka Okongwu et l’infirmière d’Atlanta. Une relation qui ne plaît pas trop aux dirigeants des Hawks, qui aimeraient plutôt voir leur protégé sur le terrain pour participer à la belle progression des Faucons. On n’a plus qu’à se donner rendez-vous en janvier 2022 désormais.

Source texte : ESPN