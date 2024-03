La Team USA devrait avoir fière allure lors des Jeux Olympiques 2024, on ne vous apprend rien. Beaucoup de stars de NBA sont candidates pour aller à Paris (et Lille) et c’est désormais le cas de l’arrière des Dallas Mavericks, Kyrie Irving.

Kyrie Irving a déjà participé aux JO dans sa carrière. En 2016, deux ans après un premier titre de champion du monde, celui qui évoluait alors aux Cleveland Cavaliers s’était rendu à Rio de Janeiro et avait ramené la médaille d’or aux Etats-Unis en compagnie de Kevin Durant et Carmelo Anthony. Une aventure qui lui a laissé un goût de trop peu puisque huit ans plus tard, Uncle Drew semble vouloir, à nouveau, gravir l’Olympe.

Selon Shams Charania, journaliste chez The Athletic, Kyrie Irving aurait “un désir profond de représenter son pays”. Il souhaiterait “représenter les Etats-Unis lors des Jeux Olympiques de Paris cet été et faire partie de l’équipe.”

Kyrie Irving wants to play for Team USA this summer, per @ShamsCharania

“I’m told Kyrie Irving has a deep desire to represent his country, represent the USA in the Paris Olympics this summer, he wants to be part of this team.”

La question qui se pose désormais est la suivante : est-ce que les Etats-Unis ont envie d’être représentés par lui ? Dans le passé, sur les 12 spots du roster olympique, cinq étaient régulièrement destinés aux joueurs du back-court. Or, selon les dernières informations de The Athletic autour de la sélection de 2024, Stephen Curry, Jrue Holiday, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards et Devin Booker seraient très bien partis pour obtenir une place dans le roster.

Une surprise n’est pas à exclure, une sixième place pour un arrière non plus, mais même dans un de ces deux cas, Kyrie Irving devra faire face à la concurrence de Desmond Bane, Jaylen Brown, Jalen Brunson, Alex Caruso, James Harden, Tyler Herro, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Duncan Robinson, Derrick White et Trae Young, tous présents dans la pré-sélection de 41 joueurs dévoilée par Team USA en janvier dernier.

Paris semble donc loin pour Uncle Drew, même si ce dernier dispose de solides arguments. Le joueur des Mavs a toujours été compétitif sous le maillot de sa sélection et il réalise une belle saison à Dallas. Aux côtés de Luka Doncic, il tourne à 25,4 points, 5,0 rebonds et 5,2 passes de moyenne à 49,3% au tir, 41,7% de loin et 90,6% sur la ligne des lancers.

Les Etats-Unis auront besoin de joueurs capables de performer en bout de chaîne, sans le ballon entre les mains. Ce n’est pas le domaine de prédilection de Kyrie Irving mais c’est un domaine dans lequel il a progressé ces dernières années.

Alors, selon vous, Uncle Drew doit-il faire partie de la liste de Steve Kerr cet été ?

Sources texte : Shams Charania, The Athletic