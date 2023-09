Qualifiées l’une comme l’autre pour les quarts de finale, Team USA et le Canada sont les deux dernières nations américaines en course dans ce Mondial. Elles récupèrent donc chacune un billet pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

On le sait, ce Mondial n’a pas pour seule récompense une coupe en Finale. Le classement du tournoi permet aussi de distribuer quelques qualifications directes pour les Jeux Olympiques. Le Japon, l’Australie et le Soudan du Sud notamment sont déjà assurés d’en être malgré leurs éliminations précoces en tant que meilleures équipes de leurs continents respectifs. Pour la zone Américaine, il y a deux places offertes via cette Coupe du Monde. Ce matin, cinq équipes américaines étaient encore en course pour les récupérer. Les éliminations du Brésil, de Porto Rico et de la République Dominicaine couplées aux qualification de Team USA et du Canada ont rendu les choses beaucoup plus faciles. L’Oncle Sam et son voisin nordiste vont donc aller à Paris en 2024, peu importe l’issue du Mondial.

Rien de bien surprenant pour Team USA, probable ogre de la compétition avec un effectif qui sera sans doute renforcé de quelques stars NBA. De son côté, le Canada va retrouver une compétition à laquelle il n’a plus participé depuis les JO de 2000 à Sidney, soit 23 ans d’attente ! Avec Shai Gilgeous-Alexander, probablement Jamal Murray, Andrew Wiggins (s’il vient), Dillon Brooks et d’autres, il y aura sans doute moyen d’aller viser le podium.

Pour le reste des équipes éliminées du jour, à savoir le Brésil, l’Espagne, le Monténégro, Porto Rico, la Géorgie ou encore la Grèce, direction le TQO. Il faudra donc passer par un petit tournoi et des matchs à élimination directe pour jouer les JO. Pour nos voisins ibériques notamment, c’est un petit événement tant ils ont souvent fini parmi les meilleures équipes depuis maintenant presque deux décennies.

S’agissant des équipes qualifiées de la zone Europe, seule la France a déjà son billet en tant que pays hôte. Deux places seront remises aux deux meilleures nations européennes du tournoi. Il reste encore six équipes pour arracher ces deux places à savoir l’Allemagne, la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie, l’Italie et la Serbie.