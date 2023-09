Au terme d’une rencontre de haut vol, le Canada se qualifie pour les quarts de finale du Mondial en éliminant l’Espagne. (88-85) Le champion du Monde en titre perd sa couronne.

Mais quel match ! Le meilleur du tournoi jusqu’ici ? C’est bien possible tant on a kiffé notre vie devant ce Canada -Espagne. Deux belles équipes, un gros enjeu et surtout un scénario à la hauteur de l’événement. Dans cette rencontre à couteaux tirés, il aura fallu attendre longtemps pour voir une tendance se dessiner. La première mi-temps est globalement équilibrée avec les individualités canadiennes d’un côté (Barrett, Shai Gilgeous-Alexander) face au collectif espagnol de l’autre. La Roja parvient quand même à créer un petit gap avant la mi-temps. Dillon Brooks prend une anti-sportive, les Canadiens s’agacent un peu trop des décisions arbitrales et l’Espagne fait le break pour prendre 10 longueurs d’avance à la pause dans la lignée d’un excellent Willy Hernangomez.

Le Canada attaque fort au retour des vestiaires. La défense des caribous montent d’un cran, les Espagnols n’y arrivent plus en attaque et commencent à leur tour à perdre leurs nerfs contre les arbitres. Heureusement pour nos voisins ibériques, Rudy Fernandez donne le bon exemple. Faute offensive provoquée, gros trois points pour faire respirer les siens, immortel Rudy. L’Espagne montre son mental à tout épreuve et ce sont les soldats du banc qui partent au combat. Garuba, Brizuela et surtout un gigantesque Santi Aldama remettent la Roja sur le droit chemin. Grâce à une grosse fin de quart-temps, l’Espagne récupère 12 points d’avance, le Canada aurait-il laissé passer sa chance ?

Et bien non car impossible n’est pas Canadien. Comme en début de troisième quart-temps, les hommes du nord vont attaquer vite et fort. Dillon Brooks fait le match de son tournoi des deux côtés du terrain alors que Shai Gilgeous-Alexander est omniprésent dans le money time. Passes décisives pour les copains, and one, finition comme un boss, la fanbase du Thunder a le sourire jusqu’aux oreilles devant la masterclass de son protégé (30 points, 7 passes, 58% au tir). L’Espagne tente de sauver les meubles mais l’écart fond comme neige au soleil. Dillon Brooks égalise à un peu plus d’une minute de la fin sur un gros 3 points puis SGA envoie un tir qui fait très mal aux Espagnols pour prendre le lead.

pic.twitter.com/v8BGE7DWw9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 3, 2023

La Roja doit à présent se lancer dans le jeu des lancers mais Shai est impeccable sur la ligne. Santi Aldama d’un immense 3-points ramène les siens à -1 mais encore une fois le numéro 2 canadien est là pour tranquillement finir le boulot. L’ultime tentative d’Abrines ne rentre pas, victoire du Canada (88-85)

Direction donc les quarts de finale pour le Canada, qui affrontera la Slovénie de Luka Doncic pour une place dans le dernier carré. La nation à la feuille d’érable valide aussi son billet pour Paris 2024 par la même occasion, grâce notamment à l’élimination de la République Dominicaine. L’Espagne de son côté ne défendra pas son titre et devra passer par un TQO pour aller dans la capitale française en 2024. Longtemps en tête, la bande à Sergio Scariolo peut avoir des regrets après cette fin de match ratée (27-12 sur le dernier quart-temps..).