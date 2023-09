Coupe du Monde 2023 : le programme complet des quarts de finale

Après un magnifique Lituanie – Etats-Unis puis un Canada – Espagne qui nous aura tenus en haleine jusque dans les ultimes secondes, la deuxième phase de la Coupe du Monde a officiellement rendu son verdict. On connaît désormais les quatre affiches des quarts de finale, par ici le programme complet !

Mardi 5 septembre :

10h45 : Lituanie – Serbie

14h40 : Italie – Etats-Unis

Mercredi 6 septembre :

10h45 : Allemagne – Lettonie

14h30 : Canada – Slovénie

Les choses sérieuses ont déjà commencé pour pas mal d’équipes, avec des matchs à élimination directe dès la deuxième phase de poules. Mais à partir de ce mardi, on s’attaquera aux quarts de finale avec un gros Lituanie – Serbie, suivi d’un Italie – Etats-Unis l’après-midi. Les Lituaniens – invaincus – sont en feu et voudront enchaîner face aux Serbes pour atteindre le dernier carré, tandis que Team USA voudra non seulement se qualifier mais surtout se rassurer après le faux-pas de ce dimanche.

Le lendemain, on enchaînera sur une opposition entre une Allemagne impressionnante et une Lettonie surprenante. Bref, une affiche bien kiffante, mais peut-être pas aussi kiffante que celle qui opposera le Canada à la Slovénie, avec notamment un duel Shai Gilgeous-Alexander vs Luka Doncic qui devrait faire de grosses étincelles.

Les quarts de finales de la Coupe du Monde 2023 :

🇱🇹 Lituanie – Serbie 🇷🇸

🇮🇹 Italie – USA 🇺🇸

🇩🇪 Allemagne – Lettonie 🇱🇻

🇨🇦 Canada – Slovénie 🇸🇮

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

